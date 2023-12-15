Çorum’da vahşet: Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı!

Kan donduran olay, gece saatlerinde Kale Mahallesi Emek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.İ. ile husumetlisi olan İ.G. arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle O.İ., üzerinde bulundurduğu tabanca ile ateş ederek İ.G.'nin bacağından yaraladı.