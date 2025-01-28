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Giriş Tarihi: 28.1.2025 20:16 Son Güncelleme: 28.1.2025 22:03

Çorum'da yalnız yaşadığı evde yangın çıkan kişi hayatını kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Karatepe köyünde çıkan yangında yalnız yaşayan 84 yaşındaki Kazım Gündür hayatını kaybetti.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da yalnız yaşadığı evde yangın çıkan kişi hayatını kaybetti

Köyde aza olarak görev yapan İrfan Bahadır, Kazım Gündür'e yemek götürmek için gittiğinde, evin yangın nedeniyle büyük hasar gördüğünü fark etti. Bahadır'ın ihbarı üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının birkaç gün önce çıkmış olabileceğini belirtti. Kullanılamaz hale gelen evin enkazında yapılan aramada Kazım Gündür'ün cansız bedeni bulundu. Gündür'ün cesedi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köyde yaşayanların kış aylarını genellikle ilçe merkezinde geçirdiği, son günlerde köyde yalnızca Kazım Gündür'ün bulunduğu öğrenildi. Öte yandan köy sakinleri, aza İrfan Bahadır'ın Gündür'e zaman zaman yemek götürdüğünü ve ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Çorum'da yalnız yaşadığı evde yangın çıkan kişi hayatını kaybetti
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