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Giriş Tarihi: 29.3.2023 00:50

Çorum’da yangın! 3 ev küle döndü

Çorum'un Kargı ilçesi Günyazı köyünde tek katlı bir evde çıkan yangın kısa sürede 2 ev ve bir samanlığa da sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi

DHA
Çorum’da yangın! 3 ev küle döndü

Yangın bu akşam Çorum'un Kargı ilçesi Günyazı köyünde tek katlı kimsenin oturmadığı bir evde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yanında bulunan 2 ev ve bir samanlığa da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Kargı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve Kargı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını güçlükle kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre bir samanlık ve 3 ev kullanılamaz hale gelirken, çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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Çorum’da yangın! 3 ev küle döndü
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