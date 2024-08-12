Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da esrarengiz olay: 65 yaşındaki Meral Kaya evinde ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 12.8.2024 15:41 Son Güncelleme: 12.8.2024 15:48

Çorum’da esrarengiz olay: 65 yaşındaki Meral Kaya evinde ölü bulundu!

Çorum’da 65 yaşındaki Meral Kaya'dan haber alamayan yakınları polis ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler acı manzara ile karşılaştı.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da esrarengiz olay: 65 yaşındaki Meral Kaya evinde ölü bulundu!

Çorum'da Karakeçili Mahallesi Stat Sokak'ta olay meydana geldi. 65 yaşındaki Meral Kaya'dan dün akşamdan itibaren haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler Kaya'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

Meral Kaya'nın cenazesi kesin ölüm sebebi araştırılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum’da esrarengiz olay: 65 yaşındaki Meral Kaya evinde ölü bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA