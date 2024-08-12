Çorum’da esrarengiz olay: 65 yaşındaki Meral Kaya evinde ölü bulundu!

Çorum'da Karakeçili Mahallesi Stat Sokak'ta olay meydana geldi. 65 yaşındaki Meral Kaya'dan dün akşamdan itibaren haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler Kaya'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

Meral Kaya'nın cenazesi kesin ölüm sebebi araştırılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.