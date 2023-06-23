Çorum’da yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı; 1 ölü 9 yaralı

İstanbul'dan Samsun'a giden Erdoğan Türker idaresindeki yolcu otobüsü Çorum'un Osmancık ilçesi Gökbel mevkiinde aynı istikamette giden kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 12 yaşındaki Abdulaziz Demir hayatını kaybederken, otobüs şoförü ile birlikte 9 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.