Çorum’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Çorum-Samsun kara yolunda Süleyman Ç. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Çorum'dan Samsun istikametine doğru önünde seyir halindeki Muharrem İ'nin kullandığı kamyona arkadan çarpıp alev aldı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

VALİ YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, hastanede tedavileri devam etmekte olan yaralıları ziyaret etti.

Vali Dağlı; "Bugün sabah itibariyle maalesef çok acı bir kaza yaşadık. Antalya'dan çıkıp Samsun'a devam etmekte olan otobüsümüz Çorum ilimizi geçtikten sonra Merzifon ilçe sınırlarına yaklaşınca maalesef bir tıra arkadan çarpmak suretiyle kaza meydana geldi. Kazamızda yangın ortaya çıktı ve yangında maalesef bizim için üzücü olan bu 2 tane vatandaşımızı kaybettik. Yine otobüsümüzde 8 tane vatandaşımız vardı. İki tane de şoförümüz ve yardımcı görevlimiz vardı. Tabi bu arada tır şoförü de yaralandı. 2 tane bildiğim söylediğim gibi vefatımız var maalesef. Allah rahmet eylesin, iki tane vatandaşımıza yine 6 tane yaralı vatandaşımız var. Biraz önce onları ziyaret ettik hep birlikte. Yaralı vatandaşlarımızın genel durumlarının iyi olduğunu Başhekimimizden ve ilgili doktorlarımızdan öğrenmiş olduk. Onlara da inşallah acil şifalar diliyoruz. En kısa sürede tedavileri tamamlanarak, taburcu olurlar. Tabi bu arada çalışmalar devam ediyor. Adliye Başsavcımız, savcılarımız olay yerine gittiler tespitlerini yaptılar ve bu anlamda biz elim bir kaza oldu. Hepimiz çok üzüldük. Ancak ilk saatten itibaren ilk dakikalardan itibaren ilimizden itfaiye, emniyet, jandarma, tüm sağlık kuruluşlarımız, AFAD'ımız olay yerine gitmek suretiyle olaya müdahale ettiler ve genel itibariyle 6 tane vatandaşımızın durumunun iyi olması bizim için teselli verici. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum yaralılarımıza vefat eden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bu şekilde kazaları belaları göstermesin diyorum ve tedbirli olmaya vatandaşlarımızı özellikle davet ediyorum" dedi.

Yangının neden çıktığı yönünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Dağlı, "Tabi o uzun süreli teknik bir konu. Bizim şu veya şu şekilde cevap verebileceğimiz bir husus değil. O zaman içerisinde ortaya çıkacak bir husustur. Genel itibariyle tıra arkadan vurması suretiyle kazanın meydana geldiğini ve hemen ardından yangının çıktığını biliyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.