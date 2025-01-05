Çorum’da zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Osmancık'ta Hacıhasan köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden Mahmut Gündede idaresindeki hafif ticari araç, Mustafa E. idaresindeki minibüs, Nedim Odabaş yönetimindeki hafif ticari araç ve sürücüsü öğrenilemeyen bir başka hafif ticari araç ile çarpıştı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Mahmut Gündede ile diğer araçlardan birinde bulunan Ömer Bal hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D100 kara yolunun Merzifon yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.