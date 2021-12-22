Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da zincirleme kaza! 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 22.12.2021 22:25

Çorum'da zincirleme kaza! 2'si ağır 3 kişi yaralandı

AA
Çorum’da zincirleme kaza! 2’si ağır 3 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Servet Tür'ün kullandığı otomobil, Sungurlu-Ankara kara yolunun 20'nci kilometresinde, aynı istikamette seyreden ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyreden Şahin Durmuş'un kullandığı araç da tıra çarpıp savrulan otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Tür ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Akkaş, Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada hafif yaralanan diğer araç sürücüsü Doğmuş ise ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırın, lastiği patladığı için yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarpmamak için ani şerit değiştirmesi nedeniyle kazanın medyada geldiği iddia edildi. Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Ankara istikameti yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapalı kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Memura zam için Ankara'da kritik temaslar! Memur-Sen'den ilk açıklama: Ek zam talebimizi ilettik
Son dakika | Merkez Bankası, kur korumalı TL vadeli mevduat için ilk döviz kuru rakamlarını açıkladı
Son dakika: ABD’li diplomata suçüstü... Kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken yakalandı....
Türk lirasına yoğun ilgi: 38 yılın en büyük yükselişi
SON DAKİKA: Memura ek zam için Ankara'da peş peşe kritik temaslar! Gözler o saate çevrildi! Başkan Erdoğan kabul edecek...
SON DAKİKA | Döviz kurları çakıldı: Benzin, motorin ve LPG fiyatları için ‘Ciddi düşüş’ olacak
Başkan Erdoğan: Kifayetsiz siyasetçilere darbe heveslilerine sesleniyorum! Türk Milleti kazanacak siz kaybedeceksiniz
Başkan Erdoğan 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! TURKOVAC'a acil kullanım onayı verildi
Ne oldu iktisat bilimi kurallarınıza?
Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" desteği
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da zincirleme kaza! 2'si ağır 3 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA