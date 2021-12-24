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Giriş Tarihi: 24.12.2021 16:48

Çorum'da zincirleme kaza! 3 kişiden 2'si hastanede öldü

AA
Çorum’da zincirleme kaza! 3 kişiden 2’si hastanede öldü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde önceki gün meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişiden 2'si hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu-Ankara kara yolunun 20'nci kilometresinde 3 aracın karıştığı kazada yaralananlardan Servet Tür ve Mehmet Akkaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hafif yaralanan Şahin Durmuş, Sungurlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sungurlu'da 22 Aralık'ta Servet Tür'ün kullandığı 06 K 9524 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden tıra arkadan çarpmış, Şahin Durmuş idaresindeki 59 UY 117 plakalı araç da tıra çarpıp savrulan otomobille çarpışmıştı. Kazada yaralanan Tür ile Durmuş ve yanında bulunan Akkaş, hastaneye kaldırılmıştı.

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Çorum'da zincirleme kaza! 3 kişiden 2'si hastanede öldü
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