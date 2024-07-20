Çorum’daki orman yangınında yaklaşık 30 hektar alan zarar gördü

Kargı ilçesinde Maksutlu köyü yakınlarındaki İncirlikkaya mevkiinde ormanlık alanda yangın çıkmış, karadan ulaşımın olmadığı alanda söndürme çalışmaları helikopter ile havadan yürütülmüştü.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; yangının yüksek gerilim hattından meydana geldiği ve yaklaşık 30 hektar alanın zarar gördüğü bilgisi verildi.

Açıklamada; "Arazinin çok eğimli olması nedeniyle helikopter talep edilmiştir. Amasya Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Çorum, Amasya, Tosya Orman İşletme müdürlüklerinden takviye ekipler istenmiş, 20 teknik eleman, 115 işçi, 12 ilk müdahale, 9 hizmet aracı, 10 arazöz, 4 su ikmal, 2 dozer, kamyon, kepçe ve greyder, Osmancık ve Kargı Özel İdaresi'nden 4 su tankeri takviye ekiplerle müdahale etkin bir şekilde devam etmektedir. Yangın yüksek gerilim hattından çıkmıştır. 28 No'lu bölmede 4,8 hektar tepe yangını, 13,3 hektar örtü yangını, 29 No'lu bölmede meşçere tipinde 2,2 hektar örtü yangını şeklinde gerçekleşmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında yaklaşık 25-30 hektar alan zarar görmüştür. Net alan, çalışmalar tamamen bittiğinde belli olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, müdahale anları cep telefonları kaydedildi.