Çorum’da trafik kazası: Baba ile bebeği hayatını kaybetti

Hüseyin Gazi Tütüncü idaresindeki 19 TA 958 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Bayat Gediği mevkisinde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle üç parçaya ayrılan otomobilin bazı parçaları, kaza yerinden yaklaşık 50 metre uzaklığa fırladı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta bulunan sürücünün eşi Nisanur Tütüncü, oğulları Göktuğ Tütüncü, kardeşi Engin Tütüncü ile akrabası Bedirhan Koca ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

1 YAŞINDA DAHİ GİRMEMİŞTİ

Yaralılardan henüz yaşına girmemiş Göktuğ Tütüncü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.