Haberler Yaşam Haberleri Çorum'dan gençlere örnek oldu! 76 yaşında YKS'ye girdi; hukuk okumak istiyor!
Giriş Tarihi: 19.6.2022 20:29 Son Güncelleme: 19.6.2022 20:51

Çorum'dan gençlere örnek oldu! 76 yaşında YKS'ye girdi; hukuk okumak istiyor!

DHA
Çorum’dan gençlere örnek oldu! 76 yaşında YKS’ye girdi; hukuk okumak istiyor!

Çorum'da 76 yaşındaki Esme Dalgıç, azmi ile gençlere adeta örnek oldu. Çorum'da Esme Dalgıç (76), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Liseden geçen yıl mezun olan Dalgıç, "Hukuk okumak istiyorum, gençlere tavsiyem okusunlar" dedi. İşte ayrıntılar!

Çorum'da Esme Dalgıç (76), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Liseden geçen yıl mezun olan Dalgıç, "Hukuk okumak istiyorum, gençlere tavsiyem okusunlar" dedi.

YKS'YE GİRDİ

Kentte ilkokul, orta ve liseyi dışarıdan bitiren 4 çocuk, 10 torun sahibi Esme Dalgıç, Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda YKS'ye girdi.

76 yaşında YKS'ye girdi; hukuk okumak istiyor | Video

HUKUK FAKULTESİNDE OKUMAK İSTİYOR

Hukuk fakültesini kazanmayı hedeflediğini söyleyen Dalgıç, "Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler. Hep içimde kaldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. Şimdide üniversite sınavına girdim, hukuk okumak istiyorum, gençlere tavsiyem okusunlar onların zamanı var. Ancak, benim gibilerin zamanı yok, beni okutmamışlardı ve hep içimde kalmıştı" dedi.

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Çorum'dan gençlere örnek oldu! 76 yaşında YKS'ye girdi; hukuk okumak istiyor!
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