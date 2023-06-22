Covid-19 aşı tartışmalarına yanıt: Faydaları daha fazla

Koronavirüs salgınından dünyanın hastalığa karşı bağışıklık kazanması için geliştirilen aşılarla ilgili, toplumda 'aşıdan sonra kolum ağrıyor', 'aşıdan sonra kalp krizleri arttı', 'aşıdan sonra kalp hastalıkları arttı' söylemleri devam ederken, bir yandan da Almanya'da bir sağlık çalışanının Kovid-19 aşısının yan etkileri olduğu iddiasıyla şirket aleyhine açtığı dava sürüyor. Türk TORAKS Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Sekreteri Doç. Dr. Ezgi Demirdöğen ise aşılar sayesinde hastalığa yakalanma olasılığının yüzde 98, ağır hastalık riskinin ise yüzde 95.7 azalttığına dikkat çekti.

COVİD DÜNYADA 7 MİLYON ÜLKEMİZDE 100 BİN CAN ALD

mRNA aşılarının faydalarının nadir görülen yan etkilerinden fazla olduğunu söyleyen, Doç. Dr. Demirdöğen, Covid-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarını hatırlatarak, şu verileri paylaştı: "Aralık 2019 tarihinden itibaren tüm dünyada çok ciddi bir sağlık sorunu oluşturan Covid-19 pandemisinde bugüne dek yaklaşık 768 milyon doğrulanmış vaka bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 14 Haziran 2023 itibariyle dünyada yaklaşık 7 milyon (6.943.390) ölüme neden olmuştur. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı verilerine göre COVID-19 nedeniyle 100 bin üzerinde ölüm bildirilmiştir."

AŞILAR CİDDİ HASTALIK ORANINI YÜZDE 95.7 AZALTTI

Aşının Covid-19'a yakalanma olasılığını yüzde 98, ciddi-kritik hastalığı yüzde 95.7 azalttığını belirtten Doç. Dr. Demirdöğen, "Covid-19'a karşı geliştirilen aşılar vücudun bağışıklık sistemini, insanların SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte olmasını önlemek veya enfekte olurlarsa ciddi, ölümcül durumları önleyebilmek için hazırlanmaktadır" dedi.

13 MİLYAR 396 MİLYON 701 BİN 947 DOZ AŞI YAPILDI

Haziran 2023 tarihine dek dünyada toplam 13 milyar 396 milyon 701 bin 847 doz aşı yapıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Demirdöğen, " Tüm dünyada yaygın olarak uygulanan mRNA aşılarından biri de ülkemizde de uygulanan BioNTech/Pfizer aşısıdır. BioNTech/Pfizer aşılama ile hem erken dönem hem de 6'ıncı ay sonuçlarına bakıldığında etkinlik bir miktar azalmakla birlikte güvenli olduğu saptanmıştır. Aşılamadan ortalama 2 ay sonra gözlemlenen güvenlik profili, aşılamadan 6 ay sonra da doğrulanmış ve hiçbir ciddi yan etki kaydedilmemiştir. Son dönemde yapılan araştırmalara göre, BioNtech/Pfizer aşısı, belirtili Covid-19'a yakalanma olasılığını plaseboya göre yüzde 98, ciddi-kritik hastalığı yüzde 95.7 azaltmaktadır. Ciddi yan etki oranlarının düşük olduğu saptanmıştır" şeklinde konuştu.

FAYDALARI DAHA FAZLA

Aşının faydalarının, nadir görülen yan etkilerden daha fazla olduğunu vurgulayan Türk TORAKS Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Aykaç ise "Aşı ile ilişkili en sık görülen yan etkiler, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif ve geçici yan etkilerdir. Ayrıca yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas, eklem ağrısı, kusma, ishal gibi yan etkiler de görülebilir. mRNA bazlı Covid-19 aşılamanın (Pfizer-BioNTech ve Moderna) ardından bildiren en önemli ciddi yan etkiler arasında miyokardit (kalp kası iltihabı) sayılmakta olup bu ciddi yan etkinin daha çok genç, erişkin erkeklerde görüldüğü bilinmektedir. Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesince, Covid-19 aşılamasından sonra "yarar-risk analizleri" gözden geçirilmiş ve aşının faydalarının, nadir görülen ciddi yan etkilere ilişkin risklerden ağır bastığı sonucuna varılmıştır. Türk Toraks Derneği olarak, hala hastalık ve ölümlerin devam ettiği COVID-19 salgını ile mücadelede, aşılamanın en güçlü yöntem olduğunu ve önemini azaltacak hiçbir veri olmadığını kamuoyuna önemle bildiririz" ifadelerini kullandı.