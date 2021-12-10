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Giriş Tarihi: 10.12.2021 14:22 Son Güncelleme: 10.12.2021 14:27

COVID-19 hastalığı geçiren kişiler nelere dikkat etmeli

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
COVID-19 hastalığı geçiren kişiler nelere dikkat etmeli

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üys. Dr. Şerif Kurtuluş, COVİD-19 hastalığını geçiren kişiler için hastalık sonrası nelere dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üys. Dr. Şerif Kurtuluş, Covid-19 ile ilgili açıklamalarda bulunarak hastalık sonrası yapılması gerekenleri anlattı. Dr. Şerif Kurtuluş, Covid-19 hastalığı geçirme döneminin 4 hafta olarak düşünülebileceğini ifade ederken, dört hafta sonrasına post-COVİD denildiğini, dört hafta ile üç ay arası dönemin erken süreci kapsadığını ve üç ay sonrasının uzun dönem olarak adlandırıldığını iletti.

Dr. Kurtuluş konuyla ilgili şunları kaydetti: "İlk dönemlerde solunum semptomları ön planda olurken post-COVİD sürecinde her türlü organ ve sistem tutulumuna bağlı farklı belirti ve bulgular olabilmektedir. Halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, bilişsel bozukluklar, saç dökülmesi, sindirim sistemi şikâyetleri, anksiyete, depresyon gibi birçok farklı durumlar post-COVİD döneminde ortaya çıkabilmektedir.

Covid-19 hastalığını geçiren hastaların rehabilitasyon süreçleri farklılık göstermektedir. Kişilerin bedensel rehabilitasyon için nefes egzersizleri, yürüyüşler, ağır olmayan sportif faaliyetler vb. gibi aktiviteler yapmalarını önermekteyiz. Bu sürecin en çok yoran kısmı ise ruhsal rehabilitasyon süreci olabilmektedir. Bu süreçte hastalığın etkileri, sevdiklerimiz üzerine olan etkileri ve iş ortamının getirdiği bazı durumlar nedeniyle psikolojik desteğe ihtiyaç olabilmektedir."

Covid-19 sürecinde olduğu gibi erken ve uzun post-COVİD sürecinde de dengeli beslenme, düzenli uyku ve motivasyonun önemli olduğunu belirten Dr. Şerif Kurtuluş, insanların kendilerini mutlu hissettikleri ortam ve aktivitelere yönelmeleri gerektiğine dikkat çekerek özellikle aşı yapılması, maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi durumunda yaşanan zor günlerin atlatılabileceğini söyledi. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üys. Dr. Şerif Kurtuluş son olarak "İnsanlarımızın olası sağlık problemlerinde göğüs hastalıkları Ana Bilim Dalı olarak bizlerin ve hastanemizin Şanlıurfa ve bölge insanına destek vermeye hazır olduğunu belirtmek istiyorum" diyerek başta Covid olmak üzere tüm hastalıklara karşı vatandaşların alacakları önlemlerin önemli önlem olduğu konusunda uyarıda bulundu.

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COVID-19 hastalığı geçiren kişiler nelere dikkat etmeli
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