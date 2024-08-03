COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı 5 katına çıktı

Güney Kore'de COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı 3 haftada 5 kattan fazla artış gösterdi. The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore hükümeti Kovid- 19'a ilişkin verileri yayımladı. Verilere göre, temmuzun ilk haftasında COVID-19 nedeniyle 91 kişi hastaneye kaldırılırken, bu sayı ayın son haftasında 465'e yükselerek 5 kattan fazla arttı. Temmuz ayı genelinde ise COVID- 19 sebebiyle hastaneye kaldırılan kişilerin toplam sayısı 929 olarak belirtildi. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA) yetkilileri, 65 yaş üstünün COVID-19'a karşı aşılanma sürecinin ekimde devam edeceğini duyurdu.