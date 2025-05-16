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Giriş Tarihi: 16.5.2025 17:50 Son Güncelleme: 17.5.2025 01:29

Çözerse Erdoğan çözer

Türkiye adına son 1 haftada içeride ve dışarıda yaşanan önemli gelişmelerin aktörü olan Başkan Erdoğan’a sosyal medyada destek kampanyası düzenlendi.

SABAH
Çözerse Erdoğan çözer

"Çözerse Erdoğan Çözer" etiketiyle sosyal medya platformu X'te başlatılan destek kampanyasında Başkan Erdoğan adına on binlerce paylaşım yapıldı. Paylaşımlar üzerine #ÇözerseErdoğanÇözer etiketi X'te Türkiye'nin 1 numaralı gündemlerinden biri oldu.

İşte o mesajlar:

"40 yıl sonra terör sorununu çözerse Erdoğan çözer"

"86 milyon ortak hayal ve hedeflere ulaşma ülküsünü çözerse Erdoğan çözer"

"Dünya 5'ten büyüktür tespiti ile küresel huzursuzluğu çözerse Erdoğan çözer"

"Mazlumlara yapılan zulmü çözerse Erdoğan çözer"

"Türkiye'yi huzura kavuşturmak için yaşanan tüm sorunları çözerse Erdoğan çözer"

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Çözerse Erdoğan çözer
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