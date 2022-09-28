Creatiny Roket Takımı için ödül töreni düzenlendi

Trabzon Ortahisar Belediyesi binası önünde düzenlenen tanıtım törenine Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

"TRABZON'DA YAPILMAMIŞ BİR ŞEYİ BAŞARDIK"

Törende konuşma yapan Creatiny Roket Takımı kaptanı KTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Umut Genç ,yarışma ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.En büyük hedeflerinin Creatiny Topluluğunun projelerinin şirketleşmesi olduğuna vurgu yapan Umut Genç, "Öncelikle bizi bu konumumuza getiren ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, takımımızın şampiyonluğunda büyük rolü olan başta Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç, Özel Kalem Müdürümüz Hasan Selim ve KTÜ Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı olmak üzere bütün Ortahisar Belediyesi ve KTÜ ailesine teşekkür ediyorum. Takımımız 2018 yılında KTÜ bünyesinde kurulan ve birçok ARGE projesiyle birlikte yurtiçi ve yurtdışı yarışmalarına katılan Creatiny Topluluğu içerisinde kurulmuş ve roket bilimi üzerinde çalışmalar yürütmeye başlamıştır. 2021 yılında Trabzon'un ilk uçuş gerçekleştiren roketini üreterek, ilimizi Teknofest yarışmasında temsil etmiş ve başarılı bir uçuş gerçekleştirmiştir. Bu sadece başlangıç oldu. Sonraki yıl yapılmamış bir şeyi denedik. Kendimize ilke olarak yapılmamışı yapmayı hedef alarak Trabzon'un ilk yüksek irtifa roketini 2022 yılında ürettik. 'Fırtına A' isimli yüksek irtifalı roketimizi bayrağımızın renklerine, kırmızı ve beyaz renklere boyadık. Fırtına A Teknofest'te Aksaray'da başarılı bir uçuş gerçekleştirerek büyük bir ilgi topladı ve yarışmada yüksek irtifa kategorisinde şampiyon oldu. Bu yarışmaya birçok ilden takım katıldı ancak Trabzon'un Fırtınası 20 bin feet irtifaya başarıyla yükseldi ve bilimsel görevini başarıyla tamamladı. Bu hususta başarılı olan tek roket olarak şampiyon olarak yerini aldı. Başka hiçbir takımın bu kategoride başarılı olamadığını ve ödül almaya hak kazanan tek takım olduğumuzu belirtmek isterim."

"ÜLKEMİZİ YURTDIŞINDA TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

Ortahisar Belediyesi'den Creatiny Topluluğunun farklı alanlardaki çalışmalarıyla ilgili destek isteyen Umut Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabi bu sene ürettiğimiz tek roket bu değildi, buna ek olarak orta irtifa roketi ürettik ve bunu da Trabzon'un renkleri olan bordo-maviye boyadık. Bu roketimiz de atışını başarıyla tamamladı ve 11 bin irtifaya ulaştı. Ayrıca önümüzdeki sene ana odağımız olacak olan dikey iniş yapabilme kabiliyeti olacak olan roketimizin tasarımını da tamamladık ve inşallah bu sene de roketimizi üretime koyacağız. Buna ek olarak yurtdışında Amerika ve Portekiz'de düzenlenen roket yarışmalarına katılarak ülkemizi ve şehrimizi yurtdışında temsil etmek istiyoruz. Bu hususta bizim bir isteğimiz de var. Bizim, Creatiny Topluluğu içinde bir sürü projemiz var. Bu projeler insansız hava araçları, denizaltı araçları, su üstü otonom araçları, uydular gibi bir sürü projemiz var. Bu projelerimizi şirketleştirmek istiyoruz. Üniversitemizden çıktıktan sonra Trabzon'a üretim hattı oluşturarak seri üretime koymak istiyoruz. Bu zorlu zamanlarda ülkenin ihtiyacı olan şeyin üretim olduğunu ve bağımsızlığımızı koruma yolunda yerli üretime geçişin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Biz gençler olarak görevimizi yerine getirmeye oldukça hevesliyiz. Çalışmaktan, yorulmaktan hiç korkmuyoruz, durmadan çalışacağız ve başaracağız. Konuşmamı ekibimin sloganı olan 'Memleketi gönüllü çalışan gençler kurtaracak' sloganıyla bitirmek istiyorum."

"BU GENÇLİK BİZİ MUTLU EDİYOR"

Törende konuşma yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç , bu tür çalışmalar sayesinde savunma sanayiindeki yerlilik oranının şu anda yüzde 20'lerden yüzde 80'lere kadar çıktığını belirterek "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına girerken cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o günlerde belirttiği 'İstikbal göklerdedir' gibi göklerini koruyamayan uluslar yarınlarından asla emin olamazlar sözünün hedefini yüzüncü yılda ülkemiz içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz. Ve özellikle son yıllarda milli bağımsızlığımız adına gelişen, mesafe kat eden savunma sanayimiz adına ne kadar önemli olduğunu bir kez daha müşahede ediyoruz. Ve hedef uğruna şu anda yüzde 20'lerden yüzde 80'lere varan savunma sanayiindeki millilik oranını görmek bizi mutlu ediyor. Ama daha da önemlisi geleceğimiz adına da bu ufka sahip olan gençliğe sahip olmak bizi çok çok mutlu ediyor. O nedenle bu pırıl pırıl gençlerimizle gurur duyuyoruz."

"BU İŞİ KURUMSALLAŞTIRDIK"

Ortahisar Belediyesinin mutat belediyecilik hizmetleri dışında bu tür proje ve faaliyetlere destek verdiğine vurgu yapan Başkan Genç, "Ortahisar Belediyesi olarak bir taraftan kendi vazifelerimizi yaparken, diğer taraftan bilime, geleceğimize dair teknolojik gelişmeler kayıtsız kalmadık. Savunma sanayiindeki millilik oranının artırılması ve inovasyonla beraber yeni icatlar, yeni İHA'lar, yeni SİHA'lar üretmek için şehrimizin kadim kurumu KTÜ'nün varlığını bir kez daha gururla paylaşmak istiyorum. Bu teknik üniversitemizde yetişen gençler azimleriyle, kararlılıklarıyla beraber projeler geliştirdiler. Bunlara vakıf olunca biz de kayıtsız kalmadık ve bu işi kurumsallaştırmak istedik. Bu güzide kulübümüzü destekledik. Öyle bir motivasyonla çalıştılar ki, Sayın Vali Yardımcım bütün Türkiye'nin her tarafında bu çalışmalar olmasına rağmen başarıyla ilk dörde girdiler. Ve yarışma sonunda da şampiyon oldular. Onları kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Onlarla beraber gurur duyuyoruz. Teknofest'te artık Trabzon var. Trabzon Ortahisar Belediyesi, KTÜ ile güzide kulübüyle beraber . Bundan sonraki yarışmalarda da var olmaya devam edecek. hem şehrimizi gururla temsil edecek, hem de ülkemizin yarınlarına ufuk açan bu projelere destek olmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaları ülkemizin geleceği adına ve savunmamızın tam millileşmesi adına önemsiyorum. Bu projede çalışan doktor öğretim üyesi hocalarımız Rafet ve Murat Hocamıza özellikle teşekkür ediyorum. Biz bu işi kurumsallaştırdık. Diğer alanlarda da desteklerimizle yolumuza devam edeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz" dedi.

"BU TOPRAKLARIN BİR SANTİMİNE HALEL GELMEYECEK"

Adaları silahlandıran Yunanistan'ı uyaran Başkan Genç şu ifadelere yer verdi: "Bugün yanı başımızda yüzyıl önce olduğu gibi emperyalistlerin emperyal politikalarını icra etmek üzere bulunduklarını görüyoruz. Ama bu çalışmalarla ve bu gençlikle beraber inşallah, şu anda emperyalistlerin oyuncağı haline gelen Yunanistan'a, antlaşmalara aykırı bir şekilde adaları silahlandırmaya çalışan Yunanistan'a şurada gördüğümüz roket ve bu on altı genç yeter diyoruz. Allah'ın izniyle beraber, bu gençlikle beraber bu toprakları dedelerimizden teslim aldığımız gibi, bir santimetre karesine halel getirmeden savunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha takımımızı, kutluyorum, katkı veren herkese teşekkür ediyorum, iştirak eden herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Creatiny Roket Takımı üyelerine teşekkür belgesi takdim edildi. Başkan Genç, 'FIRTINA A' isimli rokete imzasını attı.