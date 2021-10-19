Creme Brulee tarifi: MasterChef Creme Brulee nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Creme Brulee tarifi merak konusu olarak MasterChef Creme Brulee nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

CREME BRULEE TARİFİ: CREME BRULEE NASIL YAPILIR?

KREM BRULE MALZEMELERİ:

4 su bardağı krema

1 adet çubuk vanilya veya 1 paket vanilya

6 yumurta sarısı

Yarım su bardağı toz şeker

Sunumu için; Esmer şeker

KREM BRULE YAPILIŞI: