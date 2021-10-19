Creme Brulee tarifi: MasterChef Creme Brulee nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Creme Brulee tarifi merak konusu olarak MasterChef Creme Brulee nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
CREME BRULEE TARİFİ: CREME BRULEE NASIL YAPILIR?
KREM BRULE MALZEMELERİ:
- 4 su bardağı krema
- 1 adet çubuk vanilya veya 1 paket vanilya
- 6 yumurta sarısı
- Yarım su bardağı toz şeker
Sunumu için; Esmer şeker
KREM BRULE YAPILIŞI:
- Yumurtanın beyaz ve sarı kısımlarını dikkatlice ayırın. Sarılarını cam bir kaseye aktarın. Kremayı küçük bir sos tenceresinde kaynama derecesine gelene kadar kısık ateşte kaynatın. Kaynamaya yakın ocaktan aldın ve oda sıcaklığında biraz bekletin daha sonra yumurta sarılarını azar azar ekleyin ve hızlıca karıştırın. Vanilya ve şeker ilave edin. Hazır olan krem brule karışımını, ısıya dayanıklı fırın kaplarına eşit olarak paylaştırın. Tabanını en az bir parmak kalınlığında su ile kapladığınız fırın tepsisine porsiyonluk tatlı kaplarını dizin.
- Yumurta ağırlıklı ve sulu kıvamlı bir tatlı olduğu için önceden ısıtılmış 180 derece fırında, sütlü tatlı kıvamı alana kadar pişirin. Hafif bir şekilde salladığınızda kenar kısımlarından ayrılmıyorsa tatlınız bu süre zarfında olmuş demektir.
- Fırından çıkardığınız tatlıların üzerine esmer şekeri paylaştırın. Bir pürmüz yardımıyla tatlının üzerindeki şekeri yakıp, karamel görüntüsü kazandırdıktan sonra bekletmeden servis edin.