Crystal Palace - Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Crystal Palace - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Crystal Palace - Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorusu, geçen sene Premier Ligi S Sport'un yayınlaması sebebiyle aratılıyor. Bu yıl Premier Lig başka kanalda yayınlanacak bu sebeple Crystal Palace - Arsenal maçı hangi kanalda sorusu sürekli aratılıyor. İki Londra ekibinin karşı karşıya geleceği maç, Premier Lig sezonuna start verecek. Peki, Crystal Palace - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!