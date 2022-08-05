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Giriş Tarihi: 5.8.2022 15:41

Crystal Palace - Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Crystal Palace - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig heyecanı başlıyor ve sezonun ilk maçı Arsenal ile Crystal Palace karşısında olacak. Mücadele öncesinde birçok konu merak ediliyor. Geçen sene S Sport ekranlarında yayınlanan Premier Lig, bu yıl farklı kanalda yayınlanacak. Bu sebeple Crystal Palace - Arsenal maçı hangi kanalda sorusu çok aratılıyor. Peki, Crystal Palace - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Muhtemel 11’ler

Crystal Palace - Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Crystal Palace - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Crystal Palace - Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorusu, geçen sene Premier Ligi S Sport'un yayınlaması sebebiyle aratılıyor. Bu yıl Premier Lig başka kanalda yayınlanacak bu sebeple Crystal Palace - Arsenal maçı hangi kanalda sorusu sürekli aratılıyor. İki Londra ekibinin karşı karşıya geleceği maç, Premier Lig sezonuna start verecek. Peki, Crystal Palace - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

CRYSTAL PALACE - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Crystal Palace - Arsenal maçı 5 Ağustos Cuma günü saat 22.00'da Selhurst Park'ta oynanacak.

CRYSTAL PALACE - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Crystal Palace Arsenal maçı Bein Sports 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace: Guaita; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Schlupp, Doucoure, Eze; Ayew, Edouard, Zaha

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus

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Crystal Palace - Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Crystal Palace - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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