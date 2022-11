CS GO Sistem Gereksinimleri - CS GO Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

CS GO sistem gereksinimleri CS:GO oyunun özelliklerini içerir. Bu tür oyunların bilgisayar üzerinden oynanması bazı soruları doğurur. İlk olarak CS GO PC kaldırır mı, yani bilgisayar bu oyunu kaldırır mı sorusu yer alır. Oyun yüklendiğinde CS GO kaç gb yer kaplıyor için bir araştırma başlar. Bu sorunun cevabı öğrenildiğinden devreye CS GO kaç GB ram istiyor sorusu girer. Oyunun donmaması ram ile bağlantılıyken iyi bir görsellikte fps ile alakalıdır. Böylece CS GO kaç fps gibi bir soruya doğrudan yöneliriz. Geriye kalan ise CS GO kaç GHz olmalı konu başlığıdır. Soruların cevaplarından sonra CS GO minimum sistem gereksinimleri hakkında bilgi edinilebilir.

CS GO Sistem Gereksinimleri

CS:GO oyunu takım oyununa dayanan bir bilgisayar oyunudur. Savaş içerikli bu oyunun sistem gereksinimleri çok fazla görülmemektedir. Aynı zamanda sistem gereksinimlerin az olması, oyunun daha fazla oynanmasına da yol açmıştır. Dolayısıyla bilgisayar oyunu ve savaş oyununu seven biri CS:GO oyununu tercih edecektir. CS:GO'nun bilgisayara kurulumu, önerilen sistem gereksinimleri ve bilgisayarın değerleri benzerse gerçekleşir. Önerilen sistem değerleri eğer fazlaysa minimum sistem değerlerine başvurulabilir.

CS GO Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Bir oyunun sistem gereksinimleri bizleri işletim sistemine, işlemcisine, belleğine, ekran kartına ve depolama kapasitesine yönlendirir. Bütün bu faktörler bir oyunun oynanmasındaki en temel argümanalardır. CS:GO oyununu oynamak isteyenler minimum sistem gereksinimlerinden hareketle bu argümanları öğrenebilir. CS GO Windows minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:

İşletim sistemi Windows 7, Vista, XP veya üzeri olabilir. İşlemcisi Intel Core 2 Duo E6600 ya da AMD Phenom X3 8750 ve üzeri olabilir. Belleği en az 2 GB RAM olmalıdır. Ekran kartı en az 256 MB olmalı ve DirectX 9 de olabilir. Depolama için ise en az 15 GB alan gerekmektedir. CS GO MacOS minimum sistem gereksinimleri için de bazı değerler vardır. MacOS sahip olanlar ve GS:GO oyununu oynamak isteyenler için işletim sistemi, MacOS X 10.11 (El Capitan) ya da üzeri olmalıdır. İşlemci için Intel Core Duo İşlemci (2 GHz veya üzeri) önerilmektedir. Bellek, Windows'un değeriyle aynı değere sahiptir. Ekran kartı, ATI Radeon HD 2400 ya da üzeri, NVIDIA 8600M ya da üzeri şeklinde belirtilmiştir. Depolama için ise yine 15 GB gerekli görülmüştür.

CS GO Kaç GB Ram İstiyor?

CS:GO oyunun donmaması için minimum sistem değerlerinde en az 2 GB ram olması gerektiği belirtilmiştir. Bu değer hem Windows hem de MacOS için de geçerlidir. CS:GO oyunun önerilen sistem gereksinimlerinde de belleğin 2 GB ram olması gerektiği yazılmaktadır.