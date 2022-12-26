CSO ADA ANKARA yeni yıla iddialı başlıyor

Almanya'nın ve dünyanın en prestijli barok topluluklarından Grammy ödüllü Akademie Für Alte Musik Berlin "CSO Ada Ankara'nın Misafir Yerleşik Barok Orkestrası" olarak iki konser vermek üzere ilk kez Ankara'ya gelecek. Sekiz Oscar ödüllü efsanevi "Amadeus" filminin dünyaca ünlü topluluğu, Londra Senfoni Orkestrasının baş kemancısı Roman Simovic'in solistliğinde Academy of Saint Martin in the Fields sanatseverlere büyüleyici bir konser sunacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sezon boyunca her cuma CSO ADA ANKARA'da gerçekleşen konserinde dünyaca ünlü şef ve solistleri ağırlamaya devam ediyor.
YILDIZLAR GEÇİDİ
Avrupa'nın ve dünyanın önemli salonlarında sahne alan, solist kariyerlerinin yanı sıra oda müziği alanında da dünyaca ünlü isimlerle konserler veren sanatçılar Oda Müziği ve Resitaller serisinde müzikseverler ile buluşacak. Almanya'nın uluslararası sahnelerdeki en başarılı seslerinden, ADA'nın "Misafir Yerleşik Sanatçısı" yıldız soprano Mojca Erdmann bu serinin ikinci konserini vermek üzere arpın efsane ismi Xavier de Maistre ile Ankara'ya geliyor. "Sadece Çaykovski" temasıyla Trio Stradivarius, dünyanın en iyi piyanistlerinden biri kabul edilen Anna Fedorova, "Kalbi piyanosunun tuşlarında atan büyük usta" olarak anılan Roberto Cacciapaglia, Arjantin'in en ünlü ve Avrupa'nın en saygın bandoneon sanatçısı Marcelo Nisinman, Avrupa'nın yükselen yıldız viyola sanatçısı Dana Zemtsov ve kariyerinin zirvesindeki piyanist Julien Quentin, solo org resitali ile Marton Brsanyi ve çok daha fazla isim olacak.
CAZIN EFSANE İSİMLERİ SAHNEDE
CSO ADA ANKARA, 2023'te de cazın kalbini Ankara'da attıracak. Eleştirmenler tarafından "Harikulade bir müzisyen, gitaristler arasında bir sihirbaz ve aynı zamanda gitar tellerini tek eliyle kontrol eden bir koreograf" olarak tanımlanan, günümüzün en ünlü gitar solistlerinden Bireli Lagrene Başkentlilere unutulmaz bir performans sunacak. Tüm türlerdeki müziğin varoluşuna dair olan tutkusu ve devamlı yenilikçi müzik toplulukları ile iş birlikleri yaparak, yeni müzik dünyaları yaratmaya kendini adaması ile 50 yılı aşkın profesyonel kariyerini sürdüren basçı, besteci ve grup lideri Dave Holland geniş ve renkli bir repertuvarla müzikseverlerle buluşacak. Saksafon ve Flamenko vokalini tek vücutta buluşturan genç yetenek Antonio Lizana, kontrbası yeniden tanımlayan ve "enstrümanlara yeni bir yaşam veren müzisyen" olarak tanımlanan, multi-enstrumanist, virtüöz Adam Ben Ezra, armonikanin dünya starı Antonio Serrano, 'Elsewhere' parçası ile Grammy'e aday gösterilen ve gerçekleştirdiği çalışmalarla Latin sanatçıların mirasıyla günümüz arasında bağ kuran Melissa Aldana olağanüstü performanslarıyla sahne alacak.
RENKLİ VE ÖZEL PERFORMANSLAR
Çok yönlü yıldız soprano Sarah Pagin, renklerin konu olduğu eşsiz konserinde Ankaralı müzikseverlere farklı duygu ve hisler yaşatacağı sıra dışı bir program sunacak. Grammy ödüllü maestro Jordi Savall ve Hesperion XXI, dinleyicilere Osmanlı İmparatorluğu'nun 18. yüzyılda yaşamış önemli müzisyen ve tarihçilerinden çok yönlü Dimitri Kantemir'in Osmanlı musikilerinden yaptığı görkemli ve zengin bir derleme sunacak. İspanyol flamenko şarkıcısı Ángeles Toledano, farklı dillerden, dinden, ırktan gelen insanların bir arada müzik yaparak birbirlerine hiç yabancı olmadıklarını ve müzikle bir arada yaşamanın mümkün olduğu duygusunu dinleyici ile paylaşan Etibar Asadli ve Alafsar Rahimov, Türkiye'nin müzik sektöründe durdurulamaz bir büyüme yaşadığı elektronik müzik sahnesinde en çok öne çıkan isimlerden biri olan Akın Sevgör sıra dışı programıyla müzikseverlerle buluşacak.
ÇOCUKLAR YİNE EĞLENEREK ÖĞRENECEK
ADA, çocukları eğlenerek öğrenebilecekleri yaratıcı etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Çocuklara yönelik klasik müzik topluluğu olan BabyConcerts, Barış Can Çelik'in kaleme aldığı ve Alim Dedei'nin yönettiği Bir Zebra Müzikali, çocuklara büyülü bir dünyanın kapısını aralayan Alis Harikalar Diyarında, Nasrettin Hocanın mizah dolu bakışı, keskin zekâsı ve çocuklara verdiği öğütleri anlatan Nasrettin Hoca Kazan Hikayesi, edebiyat tarihinin klasik eseri Oz Büyücüsü'nden yola çıkan Oz Büyücüsü müzikli çocuk oyunu ailecek katılım sağlanabilecek etkinlikler arasında yer alıyor. Çocuklar için ayrıca düzenlenen satranç, ukulele, mangala, dokuma teknikleri gibi atölyedeler de minikler yeni yeteneklerini de geliştirme imkânı bulacak.