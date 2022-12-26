CSO ADA ANKARA yeni yıla iddialı başlıyor





CAZIN EFSANE İSİMLERİ SAHNEDE

CSO ADA ANKARA, 2023'te de cazın kalbini Ankara'da attıracak. Eleştirmenler tarafından "Harikulade bir müzisyen, gitaristler arasında bir sihirbaz ve aynı zamanda gitar tellerini tek eliyle kontrol eden bir koreograf" olarak tanımlanan, günümüzün en ünlü gitar solistlerinden Bireli Lagrene Başkentlilere unutulmaz bir performans sunacak. Tüm türlerdeki müziğin varoluşuna dair olan tutkusu ve devamlı yenilikçi müzik toplulukları ile iş birlikleri yaparak, yeni müzik dünyaları yaratmaya kendini adaması ile 50 yılı aşkın profesyonel kariyerini sürdüren basçı, besteci ve grup lideri Dave Holland geniş ve renkli bir repertuvarla müzikseverlerle buluşacak. Saksafon ve Flamenko vokalini tek vücutta buluşturan genç yetenek Antonio Lizana, kontrbası yeniden tanımlayan ve "enstrümanlara yeni bir yaşam veren müzisyen" olarak tanımlanan, multi-enstrumanist, virtüöz Adam Ben Ezra, armonikanin dünya starı Antonio Serrano, 'Elsewhere' parçası ile Grammy'e aday gösterilen ve gerçekleştirdiği çalışmalarla Latin sanatçıların mirasıyla günümüz arasında bağ kuran Melissa Aldana olağanüstü performanslarıyla sahne alacak.