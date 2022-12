CSO ADA ANKARA yeni yıla iddialı başlıyor

Almanya'nın ve dünyanın en prestijli barok topluluklarından Grammy ödüllü Akademie Für Alte Musik Berlin "CSO Ada Ankara'nın Misafir Yerleşik Barok Orkestrası" olarak iki konser vermek üzere ilk kez Ankara'ya gelecek. Sekiz Oscar ödüllü efsanevi "Amadeus" filminin dünyaca ünlü topluluğu, Londra Senfoni Orkestrasının baş kemancısı Roman Simovic'in solistliğinde Academy of Saint Martin in the Fields sanatseverlere büyüleyici bir konser sunacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sezon boyunca her cuma CSO ADA ANKARA'da gerçekleşen konserinde dünyaca ünlü şef ve solistleri ağırlamaya devam ediyor.