CSO Ada Ankara’da 100. yıl coşkusu

Başkentli sanatseverlerin buluşma noktası olan CSO Ada Ankara'da Cumhuriyet'in 100'üncü yaşı coşkuyla kutlanacak. 28 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan özel konserler, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Programı kapsamında Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, TRT Ankara Radyosu Gençlik Korosu ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Ortaokul Korosu, Cumhuriyet Bayramı için bir araya gelecek. Burak Tüzün, Elnara Kerimova, Çiğdem Aytepe ve Atilla Çağdaş Değer gibi birbirinden önemli koro şeflerinin yönetiminde gerçekleştirilecek konserin ilk bölümü de nefes kesecek.

MARŞLARLA KUTLANACAK

Cumhuriyet dönemi Türk bestecilerinin yer alacağı konserin ilk bölümünde, milli mücadelenin tohumlarının atılışı ve dönemin yaşanmışlıkları Mukavemet Oratoryosu ile anlatılacak. Konserin ikinci bölümünde ise Cumhuriyet'in 100'üncü yaşı, tarihe kazınan marşlar ile coşkuyla kutlanacak.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Kutlama programı kapsamında çocuklar için de "Yaşasın Cumhuriyet" etkinliği gerçekleştirilecek. 29 Ekim'de gerçekleştirilecek olan etkinlikte minikler, drama eğitmenleri Kubilay Karaburçak ve Şeyma Sağlam ile birlikte Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini drama ve canlandırmalarla öğrenecek. Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygularını ifade edip hayal gücünü kullanması istenecek olan çocuklara aynı zamanda 29 Ekim bilinci de aşılanacak. Bebek ve çocuklara yönelik klasik müzik topluluğu olan BabyConcerts ise 4 Kasım'da vereceği konserin temasını Cumhuriyet Bayramı'na ayıracak.