CSO Ada Ankara’da dolu dolu hafta

1 Haziran Perşembe günü CSO Ada Ankara'da sahne alacak olan Grammy ödüllü Parker Quartet, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. ABD'nin önde gelen oda müziği topluluklarından olan Parker Quartet, "2001 Bir Uzay Macerası" ve "Shining" (Cinnet) gibi sinema tarihinin unutulmaz eserleri arasında yer alan filmlerin "soundtrack"lerinde parçaları bulunan György Ligeti'nin yaylı çalgılar dörtlülerini müzikseverler için seslendirecek. Ana Salon'da saat 20.00'da başlayacak olan heyecan verici konserin bilet fiyatları 40-160 lira arasında değişiklik gösteriyor.

1 Haziran Perşembe günü bu kez Mavi Salon'da bir başka resital daha sanatseverlerle buluşacak. Saat 20.00'da sahneye çıkacak olan Şenova Ülker, Burak Dursun, Önder Focan, Anıl Deniz ve Burak Bulut beşlisi, caz sahnelerinin yıldız vokallerinden Aydın Kahya ile Louis Armstrong'u muhteşem bir konserle anacak. Konserin bilet fiyatları 1. kategori için 130 lira, 2. kategori için 110 lira olarak duyuruldu.

Aynı gün Tarihi Salon'da Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından Türkmeneli diyarından Telafer'in türkülerine hayat verilecek. Saat 20.00'da başlayacak konserin bilet fiyatları 1. kategori için 60 lira, 2. kategori için 40 lira, 3. kategori için 30 lira olarak açıklandı.

2 Haziran Cuma günü Ana Salon'da flamenko gitarın dünyaca ünlü virtüözü Antonio Rey fırtınası esecek. 2010 yılında Uluslararası Gitar Ödülü'nü kazanan Rey, saat 20.00'da sahneye çıkacak. Konserin bilet fiyatları 100 lira ile 275 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Aynı gün Mavi Salon'da ise Bogatay Köprülü müzikseverlerle buluşacak. Yeni albümü "Retrospective" ile sahneye çıkacak olan Köprülü'nün konseri saat 20.00'da başlayacak. Konserin bilet fiyatları 1. kategori için 90 lira, 2. kategori için 70 lira olarak paylaşıldı.

3 Haziran Cumartesi günü Mavi Salon'da çocuklar için özel bir program olacak. Saat 15.00'da Umut Vardarlı'nın uyarlayıp yönettiği "Alis Harikalar Diyarında" miniklere keyifli dakikalar yaşatacak. Etkinliğin bilet fiyatları 1. kategori için 90 lira, 2. kategori için 70 lira olacak.

3 Haziran günü saat 20.00'da flamenko şarkıcısı Angeles Toledano muhteşem performansıyla sahneye çıkacak. Kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen başarılı sanatçı, Ana Salon'da müzikseverlerle buluşacak. Eşsiz konserin bilet fiyatları kategorisine göre 70-200 lira arasında değişiklik gösteriyor.

4 Haziran Pazar günü saat 13.00 ve 15.00'da ise kilim dokuma etkinliği miniklerle buluşacak. Eğitmenler Sultan Gürbüzer ve Bilgen Turan ile Fuaye'de keyifli dakikalar geçirecek olan çocuklar, hem de bu alanda önemli bir tecrübe kazanacak. Program kapsamında hem birinci seansın hem de ikinci seansın fiyatları 100 lira olarak açıklandı.

Aynı gün saat 20.00'da sahneye çıkacak olan Prague Cello Quartet, film müzikleri, caz, rock ve pop hitlerinden oluşan geniş repertuvarının yanı sıra renkli mizah anlayışıyla da sanatseverlere keyifli bir gece yaşatacak. Ana Salon'da gerçekleştirilecek olan konserin bilet fiyatları 80 lira ile 160 lira arasında değişiklik gösteriyor.

4 Haziran'da Tarihi Salon'da ise Başkent Oda Orkestrası sahne alacak. Saat 20.00'daki konserde orkestra şefliğini Ozan Evrim Tunca üstlenecek. Programın bilet fiyatları 1. kategori için 50 lira, 2. kategori için 35 lira, 3. kategori için 20 lira olarak açıklandı.