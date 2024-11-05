CSO Ada Ankara’da dopdolu kasım ayı programı

Başkentli sanatseverlerin buluşma adresi CSO Ada Ankara'da bu akşam saat 20.00 90'lar rüzgarı esecek. Ses sanatçısı Ayşe Atam, 90'lar pop müziğinin eşsiz eserlerini mini korosuyla seslendirecek. 6 Kasım'da Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Türk dünyasının seçkin eserlerini sanatseverler ile buluşturacak. Aynı gün Ziraat Bankası Ana Salon'da Shakespeare'in başyapıtı "Hamlet" yenilikçi bir yorumla sahneye çıkacak. Ezio Bosso, Antonio Vivaldi, Max Richter ve Philip Glass'ın müzikleri eşliğinde sahnelenecek olan gösteri saat 20.00'da başlayacak.

7 Kasım'da Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, "Atatürk'ün Anısına Sözleri Nefesi" isimli konserle sahne alacak. 8 Kasım'da Bankkart Mavi Salon'da bu kez "Atama Şarkılar Konseri" sanatseverle buluşacak. 9 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, dünyaca ünlü sanatçı Chris Botti ile sanatseverlere eşsiz bir deneyim sunacak. 10 Kasım Pazar günü Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Atatürk'ü anma konseri kapsamında sahne alarak Ankaralıların karşısına çıkacak. Konser saat 20.00'da Tarihi Salon'da gerçekleştirilecek.

11 Kasım'da Fuaye'de "Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Atölyesi" kapılarını açacak. Aynı gün yine Fuaye'de "Çocuklar İçin Yaratıcı Yazarlık Atölyesi" de minik misafirlerini ağırlayacak. Yine 11 Kasım'da Bankkart Mavi Salon'da "CSO Sanatçıları ile Denizbank Konserleri" başkentlilerle buluşacak. Programda 19. ve 20. yüzyıl Fransız müzikleri seslendirilecek. 12 Kasım'da çocuklar için "Orff ve Ritim Atölyesi" Fuaye'de misafirlerini konuk edecek. Aynı gün komedi bale içerikli çocuk tiyatrosu Şımarık Kız, Bankkart Mavi Salon'da sahnelenecek.

13 Kasım'da 5-7 yaş grubu için düzenlenen "Didem ile Hikaye Saati" etkinliğinde "Alice Harikalar Diyarında" eseri miniklerle buluşacak. Aynı gün Fuaye'de çocuklar için "Maske Boyama Atölyesi" de açılacak. 13 Kasım saat 20.00'da "Shakespeare ve Müzik" etkinliği Mavi Salon'da sanatseverlerin karşısına çıkacak. 14 Kasım'da ise yine çocuklar için Yaratıcı Drama Atölyesi, Fuaye'de gerçekleştirilecek. Günün bir diğer etkinliği için yine çocuklar için Yaratıcı Yazarlık Atölyesi olacak. 14 Kasım akşamı sahne alacak olan Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 80 ve 90'ların unutulmaz şarkılarını seslendirecek.

15 Kasım günü saat 15.00'da Fuaye'de çocuklar için Maske Boyama Atölyesi kapılarını açacak. Akşam saat 20.00'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Denizbank Konserleri ile sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. 16 Kasım'da Çocukça Haklar Atölyesi ve Lena Chamamyan Konseri yine CSO Ada Ankara'da olacak. 17 Kasım günü çocuklar için "Anadolu Nefesli Beşlisi-Müzikli Hikayeler" etkinliği Bankkart Mavi Salon'da gerçekleştirilecek. 18 Kasım'da CSO sanatçıları, Denizbank konserlerine Bankkart Mavi Salon'da devam edecek.

19 Kasım'da Brassolist Quintet, Türkiye'de ilk defa caz standartlarından türkülere uzanan renkli repertuvarını Fikri Karayel ile birlikte dinleyicilere sunacak. 20 Kasım ve 22 Kasım'da konserlerine devam edecek olan CSO sanatçıları tarihe geçmiş sanatçıların eserlerini bir kez daha seslendirecek. Başak Doğan yönetimindeki Chromas, Ankara'daki ilk konserini 23 Kasım'da, Tarihi Salon'da verecek.

24 Kasım'da 15. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'nin açılış konseri gerçekleştirilecek. 'Sihirli Flüt' olarak da tanınan dünyaca ünlü sanatçı Şefika Kutluer, saat 20.00'da Bankkart Mavi Salon'da sanatseverlerle buluşacak. 25 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Orkestra Akademik Başkent Ortak Konseri, başkentlilere unutulmaz anlar yaşatacak. 27 Kasım'da Sinan Erşahin-The Soul Of Guitar konseri gerçekleştirilecek. 29 Kasım'da bir kez daha sahne alacak olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Mozart'ın ölümsüz eserlerini sanatseverlere sunacak. Ayın son günü olan 30 Kasım'da İngilizce çocuk oyunu "Insıde Out" ve "45'lik Şarkılar" isimli konser yine CSO Ada Ankara'da misafirlerini ağırlayacak.