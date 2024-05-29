CSO Ada Ankara’da muhteşem sezon finali

Haziran ayı programı kapsamında ilk olarak 2 Haziran'da Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu Çocuk Akademisi, "Şirin Düşler Çocuk Müzikali" ile sahne alacak. Bankkart Mavi Salon'daki konser, saat 18.00'da başlayacak. Aynı gün Ziraat Bankası Ana Salon'da Budapeşte Festival Orkestrası, Francesco Pemontesi ile birlikte eşsiz bir konsere imza atacak. Yine 2 Haziran'da Başkent Oda Orkestrası ise 60'ıncı kuruluş yılına özel olarak Tarihi Salon'da sanatseverler ile buluşacak.

4 Haziran'da Estonya'nın en tanınmış müzik topluluklarından Estonya Filarmoni Oda Korosu ve Tallinn Oda Orkestrası, Ziraat Bankası Ana Salon'da performanslarını sergileyecek. 5 Haziran'da usta sanatçı Fuat Güner, Yine Ziraat Bankası Ana Salon'da MFÖ'nün unutulmaz şarkılarını seslendirecek. 7 Haziran'da Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Vecdi Bingöl'ün eşsiz şiirleri ve bu şiirlerden bestelenmiş şarkıları ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

8 Haziran'da Reha Özcan'ın performansıyla "Bir Garip Orhan Veli Müzikali" Bankkart Mavi Salon'da seyirciyle buluşacak. Aynı gün Ziraat Bankası Ana Salon'da ABBA'nın unutulmaz hitleri, dinleyicilere eşsiz bir müzik ziyareti sunacak. 9 Haziran Pazar günü Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu Çocuk Akademisi, "Dansın Perileri Çocuk Müzikali" ile sahne alacak. Topluluk, aynı gün "7 Pamuk Prenses 1 Cüce Çocuk Müzikali" ile de minik sanatseverlerle buluşacak. 9 Haziran Pazar günü ayrıca "Pinokyo Anlatımlı Çocuk Konseri" de Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilecek.

10 Haziran'da sahne alacak olan Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu Çocuk ve Gençlik Akademisi, Ziraat Bankası Ana Salon'da "Sihirli Adımlar Halk Dansları Gösterisi" ile sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. 11 Haziran'da İslam Manafov'un piyano resitali, 12 Haziran'da ise Devlet Çoksesli Korosu sanatçıları tarafından "Aydınlık Gece Lied Konseri" izleyicilerle buluşacak.

12 Haziran Çarşamba günü Mezopotamya'nın eşsiz geleneğinden esinlenen Levante, "Anatolian Stories in Italic" konserini Ziraat Bankası Ana Salon'da sahneleyecek. Sezonun son konseri ise yine 12 Haziran'da verilecek. Tarihi Salon'da sahneye çıkacak olan Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, "Yurt Ahengi Sezon Kapanış Konseri" ile saat 20.00'da sanatseverlerle buluşacak.