CSO Ada Ankara’nın mayıs takvimi dopdolu!

Başkentli sanatseverlerin buluşma noktası olan CSO Ada Ankara, mayıs ayında da birbirinden renkli programlara ev sahipliği yapacak.

Yoğun takvim kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bugün saat 20.00'da Şef Burak Tüzün yönetiminde Ziraat Bankası Ana Salon'da performansını sergileyecek. 4 Mayıs'ta ise Oscar ödüllü film müzikleri sanatseverlere eşsiz bir deneyim sunacak. Konser saat 20.00'da Ziraat Bankası Ana Salon'da başlayacak. Aynı gün Tarihi Salon'da ise Ankara Devlet Çoksesli Korosu, "Zamansız Sözler Kadım Metinler" isimli konser ile sahneye çıkacak.

5 Mayıs'ta fuaye alanında "Çocuklar İçin Yaratıcı Yazarlık Atölyesi" kapılarını açacak. 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'da Suzan Kardeş'in "Hıdrellez Şenliği" ile Ankaralılar bahara "merhaba" diyecek. 7 Mayıs Salı günü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Grubu ve Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçıları tarafından "Türkiye Renkleri" isimli konser verilecek.

9 Mayıs'ta Bankkart Mavi Salon'da sahneye çıkacak olan Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, dillerden düşmeyen türkü ve ezgileri sanatseverler için seslendirecek. Aynı gün saat 20.00'da Tarihi Salon'da "Ankara Tango Festivali" kapılarını açacak. 10 Mayıs Cuma günü saat 20.00'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından "Avrupa Günü Özel Konseri" verilecek. Aynı gün Tarihi Salon'da Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, "Yörem Yörem Türküler/Ordu" temasıyla sanatseverlerin huzuruna çıkacak.

11 Mayıs'da Ziraat Bankası Ana Salon'da Levent Yüksel fırtınası esecek. Yüksel'in "30. Yıl Senfonik Konseri" saat 20.00'da başlayacak. 12 Mayıs Pazar günü "Sevgi Berberi Müzikli Çocuk Oyunu" minikler ile buluşacak. Pazartesi konserleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 13 Mayıs'ta "Oda Müziği Konseri" ile bir kez daha sanatsevelere unutulmaz anlar yaşatacak.

16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'da Bankkart Mavi Salon'da Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sahne alacak. 17 Mayıs Cuma günü ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak bir konser verecek. 18 Mayıs'ta minikler için "Ahşap Maket Yapma ve Boyama Atölyesi" saat 13.00 ve 15.00'da fuaye alanında kapılarını açacak.

20 Mayıs'ta pazartesi konserlerine devam edecek olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Eren Kuştan'ın kemanı ve Elif Kuştan'ın viyolasıyla birlikte sahne alacak. 23 Mayıs Perşembe günü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korusu, "Dillerden Dökülen Nağmeler" isimli konseri ile en güzel aşk şarkılarını seslendirecek. 24 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, saat 20.00'da ünlü şef Antonio Pirolli yönetiminde, dünyaca ünlü piyanist Szymon Nehring'i Ziraat Bankası Ana Salon'da ağırlayacak.

25 Mayıs Cumartesi günü Türkiye'deki ilk ve tek bebek ve çocuklara yönelik klasik müzik topluluğu BabyConcerts, Bankkart Mavi Salon'da sahne alacak. Aynı gün saat 20.00'da Türk edebiyatının önemli akımlarından biri olan İkinci Yeni, müzikle buluşacak. "Ölmeme Günü: İkinci Yeni Şarkılar" isimli konser, Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilecek. 26 Mayıs'ta Reha Özcan ile "Bir Garip Orhan Veli Müzikali", Bankkart Mavi Salon'da sanatseverler ile buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın pazartesi konserleri, 27 Mayıs'ta viyolonsel ve arp resitali ile devam edecek. 29 Mayıs Çarşamba günü Türkiye'nin önde gelen perküsyon sanatçılarından biri olan Ayhan Sicimoğlu, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da 29 Mayıs tarihinde saat 20:00'de seyirci ile buluşacak. 30 Mayıs'ta Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu saat 20.00'da Tarihi Salon'da, 31 Mayıs Cuma günü ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sezon kapanış konseri kapsamında Ziraat Bankası Ana Salon'da sahne alacak.