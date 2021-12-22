CSO’nun yeni yıl özel konserinde değişiklik

Dünyaca ünlü Tenor Andrea Bocelli tarafından 2008 yılında kurulan ve dört İtalyan sopranodan oluşan "LE DIVAS", unutulmaz İtalyan şarkılarını ve uluslararası ün kazanmış eserleri, Pop ritimleri ve melodileriyle birleştirerek, Senfoni Orkestrası eşliğinde sahneye aktarmaya devam ediyor.

'Le Divas', Londra (02 Arena), Dublin (The 02), Manchester (Men Arena), Singapur (Gran Prix F1), Belgrad (Sava Center Hall) gibi önemli festivallerde, sahnelerde, Varşova'dan Singapur'a pek çok şehirde konserler verdi.