CTE’den darp iddialarına yalanlama

Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yayınlanan "Bakırköy Cezaevi'nde Tutuklular Darp Edildi" başlıklı haberlere ilişkin CTE'den yapılan açıklamada, "Yapılan inceleme neticesinde; Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda PKK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hükümlü olarak barındırılan Tenzile Acar'ın aynı suç grubuna mensup hükümlülerle birlikte kaldığı, adı geçenin barındırıldığı odada en son 21 Ekim 2022 tarihinde genel arama yapıldığı, yapılan aramanın genel mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiği, herhangi bir olumsuz durum ya da arbede yaşanmadığı tespit edilmiştir.

Öte yandan; 25 Ekim 2022 tarihinde adı geçenin barındırıldığı odada herhangi bir arama gerçekleştirilmemiştir. 25 Ekim 2022 tarihinde 2 farklı odada genel mevzuata uygun şekilde rutin kısmi arama gerçekleştirildiği, arama esnasında hükümlülerin personele mukavemet gösterdiği, hükümlülerin, aramanın sağlıklı yapılabilmesi adına kurum personeli tarafından orantılı güç kullanmak suretiyle müşahede odalarına alındıkları, arama bitiminden sonra aldırılan raporların tamamında herhangi bir darp-cebir bulgusu olmadığıbelirtilmiştir. Ceza infaz kurumlarımızda yürütülen tüm iş ve işlemler işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans anlayışı içerisinde ve insan haklarına saygılı bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu iddialar gerçeklikten uzak, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" ifadelerine yer verildi.