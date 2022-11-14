ÇÜ “21. Yüzyılda Hukuk Devleti” konferansına ev sahipliği yaptı

Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleşen "21. Yüzyılda Hukuk Devleti" konferansına Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, yardımcıları Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, Prof. Dr. Neslihan Boyan, Adana Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demir, Adana Baro Başkanı Av. Semih Gökayaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, hukuk devleti ilkesinin modern devletlerin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu söyledi. Temel hak ve özgürlüklerin korunması ile yargı bağımsızlığının da hukuk devletinin önemli bileşenleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tuncel, "Günümüzde demokratik ve insan haklarına saygılı bir devlet olmanın en önemli gereklerinden biri hukuk devleti ilkesidir. Bilindiği üzere sürdürülebilir kalkınma, toplumlarının ihtiyaçlarının karşılanmasında yalnız ekonomik gelişme boyutuyla kalmayıp artık çevresel, kültürel ve gelecek kuşakların haklarını da içine alan bir boyuta ulaşmıştır. Demokratik değerlerin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün hayata geçirilerek barışçıl ve kapsayıcı toplumların tesis edilmediği, adaletin herkes için erişilebilir kılınmadığı, etkili ve hesap verebilir kurumların oluşturulmadığı ortamlarda sürdürülebilir kalkınmadan da söz etmek mümkün görünmemektedir" dedi.