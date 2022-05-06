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Giriş Tarihi: 6.5.2022 11:59 Son Güncelleme: 6.5.2022 12:19

ÇÜ’de sigarayı bırakma eğitimi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ÇÜ’de sigarayı bırakma eğitimi

Çukurova Üniversitesi tarafından akademik-idari personelle öğrencilere yönelik, tütün ve tütün mamullerinin zararları hakkında farkındalık oluşturmak amacı sigarayı bırakma eğitimi verildi. Adana İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitimle katılımcılara sigara ve diğer tütün mamullerinin insan sağlığına olumsuz etkileri ve sigarayı bırakma yolları anlatıldı.

Akif Kansu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Berberoğlu, İş Sağlığı Güvenliği Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ferdi Tanır, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Eğitim seminerinde Uzm. Dr. Nureddin Özdener, sigara kullanımının zararları, sigarayı bırakma noktalarında tiryakiler tarafından yapılması gerekenler hakkında bilgi aktardı. Dr. Özdener, katılımcılara telefonlarından "Yeşil Dedektör" uygulamasını indirerek dumansız hava sahasının oluşturulması için katkı koymalarını istedi.

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ÇÜ’de sigarayı bırakma eğitimi
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