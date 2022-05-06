ÇÜ’de sigarayı bırakma eğitimi

Akif Kansu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Berberoğlu, İş Sağlığı Güvenliği Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ferdi Tanır, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Eğitim seminerinde Uzm. Dr. Nureddin Özdener, sigara kullanımının zararları, sigarayı bırakma noktalarında tiryakiler tarafından yapılması gerekenler hakkında bilgi aktardı. Dr. Özdener, katılımcılara telefonlarından "Yeşil Dedektör" uygulamasını indirerek dumansız hava sahasının oluşturulması için katkı koymalarını istedi.