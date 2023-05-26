Cudi Cup’a Türk Sporcular damga vurdu

Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF), Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlediği 2'nci Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvasında tekli kız-erkek şampiyonları belli oldu. Türk sporcuların damga vurduğu turnuvada kupa tekli kız ve erkekler için kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Törene Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Gençlik ve Spor il Müdürü Abdullah Ayar, sporcular ve tenis severler katıldı.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2'si kapalı 4'ü açık kortta gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, İran, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere'den 66 sporcunun katılımı ile 22 Mayıs Pazartesi günü açılışı yapılan turnuvanın finaline Türk Sporcular damga vurdu. Tekli erkeklerde Çağan Çetin ve Kerem Genç, tekli kızlarda ise Ayşe Bal ve Alman Lina Freya Simonsen karşı karşıya geldi. Tekli erkeklerde Çağan Çetin , kızlarda ise Ayşe Bal şampiyon oldu.

Kupa töreninde konuşan Vali Osman Bilgin; "Pazartesi günü Gabar'da ülkemizin gururu Gabar dağında açılışı yaptık. Çok şükür ki artık Şırnak deyince her yönü ile her metre karesinde güzellikleri birlikte yaşıyor ve yaşatıyoruz. Gabar artık ülkemizin gururu. Gabar artık ülkemizin bağımsızlığının sembolü. Çok değil 1 yıl önce Gabar deyince akla sadece terör geliyordu. Ama bugün Gabar deyince ülkemizin bağımsızlığı akla geliyor. Petrol, spor akla geliyor. Bütün güzellikle aynı anda akla geliyor. Burada bu yıl 2'incisini düzenlediğimiz Cudi Cup turnuvasının gelecek yıl adını Cudi-Gabar Cup yapıyoruz. Dolayısıyla biz Cudi ve Gabar dağının bu verimliliğini spordaki kardeşlik ile bir araya getirerek, ilimizin ve ülkemizin uluslararası arenadaki gücünü daha da artırıyoruz. Misafirlerimizin ilimizden mutlu ayrıldıklarını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası arenadan gelen misafir devletlerin misafir oyuncularına ve ülkemizin her köşesinden tenise gönül veren sporcu ve ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İstanbul'dan gelen Ayşe Bal; "Turnuva çok güzel organizasyon çok güzel. Çok güzel olanaklar var. Bu turnuvada şampiyon oldum. Finalde Alman rakibimle oynadım. 6-2 ve 6-3 lük setler ile yendim. Sergilediğim performanstan çok memnunum. Çok güzel oynadım. Çok güzel bir seviyeye ulaştığıma inanıyorum. Çok mutluyum ve şampiyon oldum" dedi.

Tekli Erkekler şampiyonu 14 yaşındaki Çağan Çetin; "Turnuva güzeldi. İyi bir organizasyon yapmışlar. Rakiplerim iyiydi. Zorlu maçlar çıkardım. Çok güzel geçti. Bugünkü final maçı çok iyi geçti. Sakatlığım olduğu halde kendimi zorladım. 7-5 aldım. 6-3 verdim. Ve 6-1 alarak şampiyon oldum. Mutluyum" Cudi Cup'ta 32 kişinin olduğu bir turnuvada herkesi yenerek şampiyon olduğum için çok mutluyum "dedi.