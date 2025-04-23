Cudi Dağı’nda 105 çocukla 105 metre Türk bayrağı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Cudi Dağı'na çıkan 105 çocuk, 105 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı. Etkinlik Cudi Dağı'nda bulunan şehitler anıtına yakın bir noktada gerçekleştirildi. Öğrenciler, 105 metrelik Türk bayrağıyla birlikte şehitler anıtına doğru yürüdü. Yürüyüş, anıt önünde tamamlandı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çocuklar, öğretmenleri ve askerlerin desteğiyle 105 ay yıldızlı uçurtmayı gökyüzüyle buluşurdu. Program, öğrencilere yemek ikramıyla sona erdi.