Haberler Yaşam Haberleri Cudi Dağı’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:39 Son Güncelleme: 18.12.2024 10:43

Cudi Dağı’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şırnak Cudi Dağında düzenlenen operasyonda Hava Araçlarına ve Zırhlı Araçlara Karşı Etkili olan Tanksavar Isı Güdümlü Füze ve mühimmatları ele geçirildi.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Cudi Dağı’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis, Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca Beytüşşebap, Silopi, Nusaybin, Şirvan, Pervari, Hizan ve Çukurca kırsalında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 1 adet AT-13 METİS Tanksavar Isı Güdümlü Füze, 4 adet METİS Güdümlü Tanksavar Füze mühimmatı, 2 adet LAV Silahı, 1 adet RPG-7 Roketatar silahı,1 adet 12.7 mm Doçka Makineli Tüfek, 3 adet PKM Makineli Tüfek, Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, Zagros Keskin Nişancı Tüfeği, 3 adet Roketatar mühimmatı, 7 adet Top, Havan ve Bombaatar mühimmatı, Bin 23 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 8 adet EYP, 2 adet el dürbünü ve 2 adet silah üstü dürbün ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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Cudi Dağı’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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