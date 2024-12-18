Cudi Dağı’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis, Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca Beytüşşebap, Silopi, Nusaybin, Şirvan, Pervari, Hizan ve Çukurca kırsalında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 1 adet AT-13 METİS Tanksavar Isı Güdümlü Füze, 4 adet METİS Güdümlü Tanksavar Füze mühimmatı, 2 adet LAV Silahı, 1 adet RPG-7 Roketatar silahı,1 adet 12.7 mm Doçka Makineli Tüfek, 3 adet PKM Makineli Tüfek, Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, Zagros Keskin Nişancı Tüfeği, 3 adet Roketatar mühimmatı, 7 adet Top, Havan ve Bombaatar mühimmatı, Bin 23 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 8 adet EYP, 2 adet el dürbünü ve 2 adet silah üstü dürbün ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.