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Giriş Tarihi: 26.11.2021 11:43 Son Güncelleme: 26.11.2021 12:25

Cudi Dağı'nın eteklerinde bahçeler yeşerdi

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Cudi Dağı’nın eteklerinde bahçeler yeşerdi

Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerindeki Çukurhan mezrasını 1990'da terör olayları nedeniyle terk edip, 2003'te geri dönen Veysi Üstün (58) çoraklaşan arazileri, incir, üzüm, nar ve erik gibi meyveler ile sebzeler ekip bahçeye çevirdi. 50'den fazla ailenin bahçe işleri ile uğraştığını belirten Üstün, "Dedelerimizin, babalarımızın diktiği 1- 2 fidan kalmıştı. Geri kalan hepsini diktik. Can verdik, su verdik. Bu hale getirdik" dedi.

Cudi Dağı eteklerindeki Toptepe köyüne bağlı Çukurhan mezrasını terör olayları nedeniyle 1991'de terk edip, Cizre'ye göç eden Veysi Üstün, babasından kalan topraklara 2003'te dönmeye karar verdi.

Dedesinin, babasının diktiği ağaçların yandığını gören Üstün, araziyi eski haline getirmek için kolları sıvadı. Üstün, kendisine ait 10 dönümlük araziye meyve ağaçları dikmeye başladı. Üstün, aradan geçen 18 yılda arazisine incir, nar, üzüm, hurma gibi meyvelerin yanı sıra sebzeler de yetiştirdi.

Üstün'ün çabasını gören diğer köylüler de geri dönerek bağ ve bahçelerinde çalışmaya başladı.

Babasından sonra köylerinin hep yakılıp yıkıldığını ifade eden Üstün, "Cizre'ye göç ettik. Sonra Cizre'den Şırnak'a geçtik. 2003'te köyümüze geldik. Bahçemizi yepyeni yaptık. Her türlü sebzemiz, meyvemiz var. İncir, erik, nar, şeftali ve birçok meyve. Bir kısmını satıyoruz, bir kısmını akrabalarımıza, komşularımıza veriyoruz. Çok fazla olduğu için alıcı varsa satıyoruz. Yılda 100 tondan fazla nar çıkıyor. İncir 20 tondan fazla çıkıyor. Üzüm bol. Sadece su sıkıntımız var. Cudi Dağı'nın eteğindeyiz. Cudi'nin suyu ile bahçelerimizi suluyoruz. Cudi'nin suyu bereketlidir. 50'den fazla aile şu anda bahçelerle uğraşıyor. Geldiğimiz zaman burası çöldü. Dedelerimizin, babalarımızın diktiği 1- 2 fidan kalmıştı. Geri kalan hepsini diktik. Can verdik, su verdik. Bu hale getirdik" diye konuştu.

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Cudi Dağı'nın eteklerinde bahçeler yeşerdi
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