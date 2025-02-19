Haberler Yaşam Haberleri Cumhurbaşkanına hakaret etti, Suriye’ye kaçtı: Suriye’de düzenlenen operasyonla yakalandı
Giriş Tarihi: 19.2.2025 14:05 Son Güncelleme: 19.2.2025 14:10

Cumhurbaşkanına hakaret etti, Suriye’ye kaçtı: Suriye’de düzenlenen operasyonla yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapan 49 yaşındaki T.G., kaçtığı Suriye’de düzenlenen operasyonla yakalanırken, benzer paylaşımlarda bulunan 97 hesap hakkında da adli işlem başlatılarak erişime kapatıldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Cumhurbaşkanına hakaret etti, Suriye’ye kaçtı: Suriye’de düzenlenen operasyonla yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen şahsın, 49 yaşındaki T.G. olduğu tespit edildi.

SURİYE'YE KAÇTIĞI ANLAŞILDI

İstanbul Küçükçekmece'de ikamet ettiği belirlenen T.G.'nin, paylaşımlarının ardından Suriye'ye gittiği anlaşıldı.

İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI YAKALAMA KARARI ÇIKARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından T.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şahsın yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Güvenlik Daire Başkanlığı ve Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle T.G., Suriye'de düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

97 HESAP ERİŞİME KAPATILDI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanına hakaret içeren içerikleri paylaşan 97 sosyal medya hesabı ile ilgili de adli süreç başlattı. Mahkeme kararıyla bu hesapların tamamı erişime kapatıldı.

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Cumhurbaşkanına hakaret etti, Suriye’ye kaçtı: Suriye’de düzenlenen operasyonla yakalandı
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