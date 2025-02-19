Cumhurbaşkanına hakaret etti, Suriye’ye kaçtı: Suriye’de düzenlenen operasyonla yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen şahsın, 49 yaşındaki T.G. olduğu tespit edildi.

SURİYE'YE KAÇTIĞI ANLAŞILDI

İstanbul Küçükçekmece'de ikamet ettiği belirlenen T.G.'nin, paylaşımlarının ardından Suriye'ye gittiği anlaşıldı.

İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI YAKALAMA KARARI ÇIKARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından T.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şahsın yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Güvenlik Daire Başkanlığı ve Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle T.G., Suriye'de düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

97 HESAP ERİŞİME KAPATILDI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanına hakaret içeren içerikleri paylaşan 97 sosyal medya hesabı ile ilgili de adli süreç başlattı. Mahkeme kararıyla bu hesapların tamamı erişime kapatıldı.