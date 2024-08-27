Çukura düştü: 3 yaralı!

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafında ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.