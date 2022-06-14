Çukura düşüp çırpınan Efsun SABAH’a konuştu! O anları anlattı

"ONLAR DA ARTIK BENİM EVLADIM GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Vali Kamuran Taşbilek'in makamında teşekkür ettiği Mücahit Toprak, "Kardeşimiz, bizim gibi tatbikat almış öğrencilere denk geldi. Önce kendi güvenliğimizi sağladım. Hiç tereddüt etmeden suya girdim ve kardeşimizi çıkarttım" dedi. Efsun Sena Ateş ve babası İbrahim Ateş yaşanan olay sonrası SABAH'A konuştu. Hastanede bir süre tedavi gördükten sonra taburcu olan lise mezunu Efsun Sena Ateş (18): "O çukura düştüğümde çok korktum. Hafta sonu üniversite sınavına girecektim. O anda kendimi ölecek zannettim. Oradaki üniversitede okuyan abiler benim hayatımı kurtardılar. Onlardan Allah razı olsun" dedi. Kızın babası Ahmet Ateş ise,"Olay günü ben hastanede çalışıyordum 112'den beni aradılar. Abi senin çocuk evinin yan tarafında bulunan çukura düştü. Ben de fazla bir şey olmadığını düşündüm. Sonra sosyal medyada görüntüleri görünce hemen oraya gittim.Oradaki parkta oturan üniversite öğrencileri çocuğumu kurtardılar.O çocuklar orda olmasaydı farklı şeyler olabilirdi. Kızımı oradan kurtaran Diyarbakırlı ve Bursalı Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri, ilk yardım ve kurtarma görevini kızımı kurtarak yaptılar. Onlardan Allah razı olsun. Kızım hayatta olmayabilirdi. O görüntüler çok dehşet bir şeydi. Kızım hafta sonu Üniversite sınavına girecekti. Onlar sayesinde kızım hayata tutundu" dedi.

Olay dün öğlen saatlerinde Gümüşhane Karşıyaka Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle mazgalların tıkanıp yoların göle döndüğü anda oradan geçen Lise mezunu Efsun Sena Ateş, su dolu çukura düştü. Suda çırpınan Efsun'u fark eden 3 kişi, yardıma koştu. Efsun Sena Ateş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Efsun Sena Ateş'i kurtaran kişilerin Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri Özgür Akgün ile Mücahit Toprak olduğu ortaya çıktı. Akgün'ün yardımı ile suya giren Mücahit Toprak, Ateş'i kurtardı. Kenardan kürek uzatarak destek veren kişinin ise Akgün ve Toprak'ın arkadaşları İnsan Kaynakları Bölümü öğrencisi Mehmet Tiryaki olduğu belirlendi. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Efsun Sena Ateş'i kurtaran 3 arkadaşı makamında kabul ederek, teşekkür etti.

HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN MÜDAHALE ETTİK

Efsun Sena Ateş'i o çukurdan kurtaran Üniversite öğrencilerinde Özgür Akgün, "Yoğun bir şekilde yağmur yağıyordu. O anda biz de bir yere sığınmıştık.O arada bir kızın su birikintisi içine düştüğünü gördük. Hemen o yere giderek müdahale etmeye çalıştık. Okulumuzda olası boğulmalara karşı birçok tatbikat ve bilinçli ve farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapmıştık. Bu durumda çukura düşen kıza müdahale ederek kurtardık" dedi.

Mücahit Toprak ise, "Yağıştan dolayı kamelyada oturuyorduk. Orada bir çukura bir kişinin düştüğünü gördük. Biz üniversitede tatbikatlarda neler yapılması için eğitimler almıştık.Olayı gördüğümüzde önce kendi güvenliğimizi alıp,suya düşen kızı hiç tereddüt etmeden suya girerek çıkardım" dedi.

'BAŞKA CANLAR YANMADAN ÖNLEM ALINSIN'

Kızının boğulmaktan son anda kurtarıldığını anlatan Efsun Sena Ateş'in babası İbrahim Ateş SABAH'A konuştu. Ateş: "Hastanede çalışıyordum, 112'den aradılar. Kızımın suya düştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söylediler. Videoyu izleyince olayın çok büyük olduğunu gördüm. 6 yıldır bu mahallede oturuyoruz. Kızım yine aynı bölgede, kışın düşmüştü. Beyin kanaması geçirebilirdi veya sakat kalabilirdi. Yetkililerimizden orası için bir çalışma yapılmasını istemiştik.Sel gelmez diye önemsenmedi. Bugün benim, yarın başkasının çocuğu olabilir. Bu olayla ilgili savcılığı suç duyurusunda bulundum. İnşallah başka canlar yanmadan önlem alınsın. Kızımı oradan kurtaran Gümüşhane Üniversitesinde Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü okuyan Diyarbakır'lı ve Bursa'lı öğrenciler ,ilk yardım ve kurtarma görevini kızımı kurtarak yaptılar. Onlardan Allah razı olsun. Kızım hayatta olmayabilirdi. O görüntüler çok dehşet bir şeydi. Kızım hafta sonu Üniversite sınavına girecekti. Onlar sayesinde kızım hayata tutundu. Onlarda artık benim bir evladım. Onların gözlerinden öpüyorum, ailem ve kızımın adına teşekkür ediyorum. Gençler olmasa bugün belki de kızımın taziyesini kabul ediyor olacaktık" ifadelerini kullandı. Öte yandan Gümüşhane Belediyesi ekipleri, su dolu çukurun çevresinde önlem için çalışma başlattı.