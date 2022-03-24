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Giriş Tarihi: 24.3.2022 14:08 Son Güncelleme: 24.3.2022 14:10

Çukurca’nın tarihi taş değirmenden yapılan yerli tahin yoğun ilgi görüyor

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Çukurca’nın tarihi taş değirmenden yapılan yerli tahin yoğun ilgi görüyor

Türkiye’nin en uç noktalarından biri olan ve yıllarca adı terör olaylarıyla anılan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde tarihi taş değirmenlerinde öğütülen susamlar tahin haline dönüştürülüyor.

Türkiye ve dünya genelinde iddialı olan ve tamamen yerli ata tohumundan tarlalara ekilen susamlar tahine dönüştürülerek vatandaşların sofralarında yer alıyor.

Çukurca'nın Irak sınırında bulunan Köprülü köyünde çiftçilik yapan Ali Kılıç (60), tarlalarında ektikleri susamları toplayarak çeşitli aşamalardan geçtikten sonra tarihi taş değirmenlerde öğütüp tahine dönüştüklerini belirtti. Çiftçi Kılıç, tahinlerinin lezzetli olmasının en büyük nedeninin susamlarının ata tohumu olduğu ve kimyasal gübrenin kullanılmadıklarına işaret etti.

"TAHİN ÇUKURCA İLE ÖZLEŞTİ"

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, "Bölgede sıklıkla en çok tercih edilen susam üretimi çiftçilerimiz tarafından her yıl ediliyor. Susamlar zahmetli süreçlerden geçtikten sonra tahin olarak sofralarımızda yer alıyor.

Kaymakam Kurt, Çukurca tahininin tadının lezzetli olmasının en önemli sebebi organik ve taş değirmende öğütülmesinden kaynaklandığını ifade ederek Çukurca'da üretilen yerli ve organik tahinin Türkiye'de çok iddialı olduğunu ve ülkenin her yerine gönderildiğini belirtti.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN MAHSÜLLERİNE ALIM GARANTİSİ VERİYORUZ"

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, daha önceleri güvenlik nedeniyle boşaltılan Dutluca ve Bey mahallerinde vatandaşlara ait ekilmeyen tarlalar için sulama kanalları yaparak çiftçilerin üretime dayalı projelerini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Başkan Dündar, "Çiftçilerin ürettikleri mahsuller için Çukurca Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Zap markası adı altında ürünlere alım garantisi getirerek organik olarak üretilen susam, çeltik, maş fasulyesi, mısır, buğday, ceviz ve incir ekmeği gibi ürünlerini Türkiye'nin dört bir yana gönderdiklerini söyledi.

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Çukurca’nın tarihi taş değirmenden yapılan yerli tahin yoğun ilgi görüyor
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