Çukurova Bölgesine ulaşımda müjde üstüne müjde





İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'DA YOLCU TRAFİĞİNDE HEP ZİRVEDE



Türkiye'nin hayata geçirilen en önemli projelerinden İstanbul Havalimanı'nın Avrupa yolcu trafiği sıralamasında sürekli 1'inci sırada yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıldığı günden bu yana havalimanını 205 milyonun üstünde yolcunun kullandığını söyledi.



"TÜRKİYE KÜRESEL HAVACILIK MERKEZİ OLDU"



İstanbul Havalimanı ile Türkiye'nin havacılık alanında küresel bir havacılık merkezi olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Şimdi, Çukurova Havalimanı ile birlikte Yozgat Havalimanı ve Bayburt Gümüşhane Havalimanı projelerimizin çalışmalarına da hızla devam ediyoruz. Kayseri'ye ve Malatya'ya da yeni terminal binaları kazandırıyoruz. Trabzon yeni havalimanı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



MERSİN-ADANA-OSMANİYE-GAZİANTEP HIZLI TRENİ DE GELİYOR



Çukurova bölgesinde demir yoluna yönelik önemli bir yatırımı daha hayata geçireceklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bölgemizin ve ülkemizin önemli raylı sistemlerinden olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizi başlattık. Çalışmalara devam ediyoruz, bütün sahaya yayılmış durumdayız. Mevcutta 361 kilometre olan hattı 312 kilometreye düşürüyoruz. Yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresini inşallah 2 saat 15 dakikaya indirmiş olacağız. Saatte 250 kilometre tasarım hızlı demiryolu hattı ile yılda 6,4 milyon yolcu ve 99,2 milyon ton yük taşıyabilecek bir hat inşa edeceğiz. Buradaki çalışmalarımızı bir takvim çerçevesinde hızlıca sürdürüyoruz" diye konuştu.



BÖLGE SANAYİSİ DEMİRYOLU İLE ŞAHLANACAK



Bölgedeki diğer çalışmalardan da bahseden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çukurova Bölgesi, İskenderun Körfezi, Yumurtalık Serbest Bölgesi'ndeki sanayi merkezleri ve limanlara Demiryolu İltisak Hattı Bağlantısı'nın etüt projesini bitirdik. 2023 yılı yatırım programına aldık, yapımına yakında başlayacağız. Bir diğer önemli demiryolu çalışmamızda Adana-Mersin 3. ve 4. Hat Yapımı, 1. ve 2. Hat Rehabilitasyonu ve Çukurova Havalimanı Bağlantısı projesidir. Tamamlandığında Adana-Mersin arası hızlı trenle 35 dakikada gidilebilecek. Adana ve Mersin'den trene binen vatandaşlarımız Çukurova Havalimanı'na kadar trenle gelebilecek. Bununda tamamını en kısa zamanda bitireceğiz" açıklamasında bulundu.