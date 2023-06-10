Çukurova Bölgesine ulaşımda müjde üstüne müjde

Hem Adanalıların hem de Mersinlilerin bir an evvel açılmasını beklediği Çukurova Havalimanının açılışı için artık sona yaklaşıldığına vurgu yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Böylesine muhteşem imkana ve bereketli topraklara sahip olan bu bölgenin dünyaya açılması, değerine değer katması için ulaşım ve iletişim yollarının geliştirilmesi gerekiyor. Bölge insanımızı daha fazla bekletmemek için Çukurova Havalimanı altyapı inşaatını öz kaynaklarımızla hızlıca bitirdik" ifadelerini kullandı.
EN BÜYÜK YOLCU UÇAKLARI DAHİ İNEBİLECEK
Altyapı çalışmaları kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 75 metre genişliğinde pistin inşa edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Pistimiz bu durumuyla en büyük yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkân sağlayacaktır" açıklamasını yaptı. Bakan Uraloğlu altyapı projesi kapsamında yapılan çalışmalara değinerek, 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliği ile beton kaplamalı paralel taksiyolu, 2 adet yüksek sürat taksiyolu, terminal apronu, kargo apronu, özel uçaklar bölgesi apronu, 2 adet yer hizmetleri araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu gibi tüm işlerin de tamamlandığına dikkat çekti.
İLK AŞAMADA 8 MİLYON KİŞİLİK YOLCU KAPASİTESİ ÖNGÖRÜLÜYOR
Halihazırda üstyapı tesislerinin yapım çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, "Çukurova Havalimanımızın yolcu kapasitesini başta yıllık 8 milyon kişi olarak öngörüyoruz. Yolcu sayısının 9 milyona ulaşması halinde, 3'üncü etap yatırımlara da başlayacağız" diye konuştu.
DEVLETİN KASASINDAN BİR KURUŞ ÇIKMADI
Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yaklaşık 197 milyon avroluk bir yatırım gerçekleştirileceğini vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "1'inci etap ve 2'nci etapların toplam kapalı alanı 189 bin 180 metrekare, 3'üncü etabın ise 25 bin metrekare olmak üzere toplam 214 bin 180 metrekaredir. Yine 1'inci etap ve 2'nci etapların toplam sabit yatırım bedeli 173 milyon 865 bin avrodur. 3 etap dahil toplam sabit yatırım bedeli 196 milyon 815 bin avroya ulaşıyor. Bu yatırımdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin avro kira bedeli alacağız" dedi.
ÇUKUROVA HAVALİMANINDA ÜSTYAPININ YÜZDE 76'SI BİTTİ
Bakan Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'nda üstyapı işlerinin yüzde 76 oranında tamamlandığını vurgulayarak çok önemli aşamaların geride bırakıldığını söyledi. Bakan Uraloğlu üst yapı çalışmalarına ilişkin detay vererek, "Terminal Binası betonarme imalatlarını tamamladık. Yapısal çelik montaj işleri de tamamlanmak üzere. Terminal binası dış cephe imalatlarına, taşıyıcıların ve camların montajına devam ediyoruz. Genel Havacılık Binası betonarme imalatlarını tamamladık, ince inşaat işlerine başladık. VIP Binasını tamamladık, cephe ve ince imalatlarına devam ediyoruz. Kule ve DHMİ binası betonarme yapım çalışmalarını bitirdik. Kule binası çelik imalatlarına başladık. Verici Kulesi ve İstasyonu betonarme ve çelik imalatlarını da tamamladık. İnce inşaat işleri sürüyor" açıklamasında bulundu.
"DÜNYANIN TRANSİT MERKEZİ OLABİLİRİZ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dünyanın Transit Merkezi" olabilecek potansiyele sahip Türkiye'nin bu avantajını değerlendirmek için 2002'den bu yana etkili çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi. Geçmişten bugüne havacılıkla ilgili verileri paylaşan Bakan Uraloğlu, "İç hat uçuş nokta sayımız 26'dan 57'ye çıktı. 2003 yılında Hava Ulaştırma Anlaşmamız bulunan ülke sayısını 81'den 173'e yükselttik. Bu anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003 yılında 50 ülkede 60 olan dış hat uçuş nokta sayımıza 282 yeni nokta ekledik. Uçuş ağımız, bugün 130 ülkede 342 noktaya ulaştı" ifadelerini kullandı.
2023'TE YOLCU SAYISI 200 MİLYONU AŞACAK
Bakan Uraloğlu havacılığa yapılan yatırımlarla Türkiye'nin dünya ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterdiğine dikkat çekti. 2022 yılında ülke havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 42.1 artarak 182 milyon 334 bin yolcuya çıktığını bildiren Bakan Uraloğlu, "Uçak trafiği de aynı dönemde yüzde 28.4 artışla 1 milyon 883 bine yükseldi. 2023 yılının ilk 5 ayı içerisinde ise 786 bin üstünde uçak trafiği gerçekleşti ve yaklaşık 73,5 milyon yolcu taşıdık. Bu yıl yolcu sayısının 200 milyonu aşacağını öngörüyoruz" açıklamasını yaptı.
İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'DA YOLCU TRAFİĞİNDE HEP ZİRVEDE
Türkiye'nin hayata geçirilen en önemli projelerinden İstanbul Havalimanı'nın Avrupa yolcu trafiği sıralamasında sürekli 1'inci sırada yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıldığı günden bu yana havalimanını 205 milyonun üstünde yolcunun kullandığını söyledi.
"TÜRKİYE KÜRESEL HAVACILIK MERKEZİ OLDU"
İstanbul Havalimanı ile Türkiye'nin havacılık alanında küresel bir havacılık merkezi olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Şimdi, Çukurova Havalimanı ile birlikte Yozgat Havalimanı ve Bayburt Gümüşhane Havalimanı projelerimizin çalışmalarına da hızla devam ediyoruz. Kayseri'ye ve Malatya'ya da yeni terminal binaları kazandırıyoruz. Trabzon yeni havalimanı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
MERSİN-ADANA-OSMANİYE-GAZİANTEP HIZLI TRENİ DE GELİYOR
Çukurova bölgesinde demir yoluna yönelik önemli bir yatırımı daha hayata geçireceklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bölgemizin ve ülkemizin önemli raylı sistemlerinden olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizi başlattık. Çalışmalara devam ediyoruz, bütün sahaya yayılmış durumdayız. Mevcutta 361 kilometre olan hattı 312 kilometreye düşürüyoruz. Yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresini inşallah 2 saat 15 dakikaya indirmiş olacağız. Saatte 250 kilometre tasarım hızlı demiryolu hattı ile yılda 6,4 milyon yolcu ve 99,2 milyon ton yük taşıyabilecek bir hat inşa edeceğiz. Buradaki çalışmalarımızı bir takvim çerçevesinde hızlıca sürdürüyoruz" diye konuştu.
BÖLGE SANAYİSİ DEMİRYOLU İLE ŞAHLANACAK
Bölgedeki diğer çalışmalardan da bahseden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çukurova Bölgesi, İskenderun Körfezi, Yumurtalık Serbest Bölgesi'ndeki sanayi merkezleri ve limanlara Demiryolu İltisak Hattı Bağlantısı'nın etüt projesini bitirdik. 2023 yılı yatırım programına aldık, yapımına yakında başlayacağız. Bir diğer önemli demiryolu çalışmamızda Adana-Mersin 3. ve 4. Hat Yapımı, 1. ve 2. Hat Rehabilitasyonu ve Çukurova Havalimanı Bağlantısı projesidir. Tamamlandığında Adana-Mersin arası hızlı trenle 35 dakikada gidilebilecek. Adana ve Mersin'den trene binen vatandaşlarımız Çukurova Havalimanı'na kadar trenle gelebilecek. Bununda tamamını en kısa zamanda bitireceğiz" açıklamasında bulundu.