Çukurova GİAD’lı hanımlardan anlamlı seminer Elde edilen gelir Hatay’da ilkokula bağışlanacak

Çukurova GİAD Hizmet Binası Konferans Salonu'nda organize edilen seminere Dr. Gizem Geylani, Dr. Can Eren ve İş güvenliği uzmanı Hamit Taş konuşmacı olarak katıldı. Oyuncu-sunucu Yeliz Doğramacılar Arman ve AFAD eğitmenlerinin de katıldığı seminerde, deprem yaşanması halinde evlerdeki olası riskler, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gereken uygulamalar detaylı anlatıldı, yangına müdahale ve ilk yardım konularında bilgi verildi.

Kadın Platformu Adına konuşmacılara plaket vererek teşekkür eden Çukurova GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Sakarya'nın eşi Zehra Sakarya, seminerden elde edilen gelirin Hatay Defne Büyükçat İlkokulu'na bağışlanacağını belirterek, "Ülkemiz çok acı bir deprem felaketini yaşadı. Adana'mızın da içinde bulunduğu 12 ilimiz bu depremden etkilendi. Binlerce insanımızı kaybettik. 6 Şubat 2023'te depremin hemen ardından dernek binamız üyelerimiz ve Adanalılara açılmıştı. Depremin yıldönümünde de üyelerimize deprem, yangın ve ilk yardıma yönelik bilgi verilen seminer düzenlerken, Hatay'daki ilkokul öğrencilerine de dokunuş yapmayı amaçladık" dedi.