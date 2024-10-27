Çukurova Havalimanı’nda verilen hizmet seyahat deneyimini üst düzeye çıkarıyor

Çelebi Havacılık'ın Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda açtığı 3'üncü Platinum Lounge, modern tasarımı üstün konforla birleştirerek seyahat deneyimini üst düzeye çıkarıyor. İç ve dış hatlar terminalinde yer alan salon, toplam 788 metrekarelik 'lik bir alana sahip. İç hatlar salonu 446 m²'lik alanıyla 96 yolcuya, dış hatlar salonu ise 342 m²'lik alanıyla 86 yolcuya hizmet veriyor. Her iki salonda da sınırsız Wi-Fi, özel çalışma alanları, engelli tuvaletleri, çocuk bakım üniteleri, uçuş bilgi ekranları ve premium alkollü içecek seçenekleri gibi olanaklar bulunuyor. Ayrıca, geniş yiyecek ve içecek yelpazesiyle misafirlere gün boyu lezzetli seçenekler sunuluyor.

Çelebi Hava Servisi Genel Müdürü Osman Yılmaz, şirketin 65 yıllık deneyimine ve yenilikçi yaklaşımına vurgu yaptı. Yılmaz, "Platinum Lounge, Çelebi Havacılık'ın yolcu memnuniyetini ön planda tutan premium hizmetler sunma konusundaki kararlılığının en son örneğidir. Bu yatırım sadece Çukurova Havalimanı'nın potansiyelini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki havacılık sektörüne de yeni bir soluk getirecektir. Çukurova Havalimanı'ndaki hem İç Hatlar hem de Dış Hatlar Çelebi Platinum Lounge'larımızda günde ortalama 250 yolcuya hizmet vermeyi hedefliyoruz" dedi.