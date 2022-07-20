Çukurova Üniversitesi işçi alımı müjdesi! 2022 Çukurova Üniversitesi personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Çukurova Üniversitesi 40 sürekli işçi ve 99 sürekli sözleşmeli personel alımı tarihi henüz belli değil. Çukurova Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuruları 20 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 24 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Adana İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çukurova Üniversitesi, hemşire, biyolog, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, sağlık personeli, temizlik, şoför, inşaat destek personeli, yemekhane servis elemanı, aşçı, koruma ve güvenlik görevlisi alacak.

Başvurular www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapabilecek. Adayların başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor. *Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacak.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şartları taşıyan adayların, 20 Temmuz 2022 – 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekiyor. Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı asıl ve dört katı yedek adayolarak kura çekimi sonucu belirlenecek. Kura çekimi, mevzuatına uygun olarak 11 Ağustos 2022 Perşembe günü Saat: 10:00'da Üniversite tarafından görevlendirilen personellerin katılımıyla gerçekleşecek olup, noter huzurunda yapılacak.

Adayların istemeleri halinde kura çekimini Üniversitenin @cuhabermerkezi Instagram hesabında canlı olarak izleyebilecek. İşkur tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrasında açık iş ilanının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.