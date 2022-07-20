Çukurova Üniversitesi işçi alımı müjdesi! 2022 Çukurova Üniversitesi personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Çukurova Üniversitesi işçi alımı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Devlet kadrosu çalışanı olarak istihdam sağlamak isteyen adaylar Çukurova Üniversitesi personel alımı ne zaman, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir sorusuna yanıt arıyor. En az ilkokul mezunu adaylar arasından başvurularını toplamaya başlayan kurum, başvuru şartları ve tüm detayları belli oldu. Peki Çukurova Üniversitesi işçi alımı ne zaman? 2022 Çukurova Üniversitesi personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Çukurova Üniversitesi 40 sürekli işçi ve 99 sürekli sözleşmeli personel alımı tarihi henüz belli değil. Çukurova Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuruları 20 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 24 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Adana İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.
Çukurova Üniversitesi, hemşire, biyolog, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, sağlık personeli, temizlik, şoför, inşaat destek personeli, yemekhane servis elemanı, aşçı, koruma ve güvenlik görevlisi alacak.
Başvurular www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapabilecek. Adayların başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor. *Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacak.
Şartları taşıyan adayların, 20 Temmuz 2022 – 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekiyor. Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı asıl ve dört katı yedek adayolarak kura çekimi sonucu belirlenecek. Kura çekimi, mevzuatına uygun olarak 11 Ağustos 2022 Perşembe günü Saat: 10:00'da Üniversite tarafından görevlendirilen personellerin katılımıyla gerçekleşecek olup, noter huzurunda yapılacak.
Adayların istemeleri halinde kura çekimini Üniversitenin @cuhabermerkezi Instagram hesabında canlı olarak izleyebilecek. İşkur tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrasında açık iş ilanının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
- Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak,
- Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,
- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),
- Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birdenfazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.
- Adayların, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibariyle, duyuru tablosunda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim ve özel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bileDevletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmayakarşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),
İlanda adaylarda belirtilen şartlar şu şekilde:
- Başvuracak adaylarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
- Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdamedilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. *Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak. *Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir. *Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
- Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.