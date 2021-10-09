‘Çukurova’ yetim kaldı

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı
ve Burak Sağyaşar
'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova
'da Fekeli karakteriyle dört sezondur izleyicilerin beğenisini kazanan Kerem Alışık
, 107'nci bölümde diziye veda etti. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisinde Fekeli'nin ölümü Çukurova'yı yasa boğarken, sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan dizinin 107'nci bölümü #SonYolculuk etiketiyle gündem oldu. Dizide, Abdülkadir'in adamı Fekeli'ye iğneyle ilaç enjekte etti ve Fekeli orada can verdi. Fekeli'nin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Çukurova halkı babaları bildikleri Fekeli'yi son yolculuğuna uğurladı. Hikayesiyle Çukurova'da adeta bir destan yazan Fekeli'nin mirasını şimdi yeğeni Fikret devam ettirecek.