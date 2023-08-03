Çukurova’nın bilim merkezi

Türkıye'de İstanbul ve Ankara illerinden sonra kurulan ilk vakıf üniversitesi Çağ Üniversitesi akademik eğitimin yanı sıra bölgeye verdiği katkıyla da dikkat çekiyor. Çukurova bölgesinde 1997'de kurulan Çağ Üniversitesi, binin üzerinde kişiye istihdam sağladı. Akdeniz Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olan Çağ Üniversitesi'nin ana hedeflerinin başında bölge ve ülke ekonomisinde lokomotif bir görev üstlenmek. Üniversite yetkilileri "Gerek bölgenin, gerekse ülkenin ekonomik koşullarına göre bölümler açan Çağ Üniversitesi'nde yetişen kalifiye elemanların, bölgemize ve ülkemize hizmet etmesiyle, beyin göçünün önüne geçilmesine destek olunuyor. Çünkü, mezuniyet sonrası işe yerleşme oranı yüzde yüze yakın olan Çağ mezunları, ülke pazarımızda yer bulan büyük ölçekli ulusal ve uluslararası firmaların öncelikli tercihi oluyor" dedi. Üniversite hakkında bilgi veren yetkililer "Çağ Üniversitesi, ülkemizde ve bölgemizde elde ettiği başarılarla ve gerçekleştirdiği ilklerle, hem bölgemize hem de ülkemize katkı sağlıyor. Uluslararasılaşma doğrultusunda tüm olanakları kullanıp, hedeflerini hayata geçirerek ve globalde elde ettiği başarıları koruyup, arttırarak çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, optimum düzeydeki teknolojik altyapısı, güvenli kampüs ortamı ve kaliteli eğitim anlayışıyla global kaliteden ödün vermiyor" diye konuştu. SABAH