Cuma Hutbesi 17 Haziran 2022 yayımlandı! Diyanet ile bu hafta Cuma hutbesi konusu nedir?

HAYDİ KOŞ GEL, CAMİLER SENİNLE GÜZEL

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah'ın katındadır." 1 Okuduğum hadis-i şerifte Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır."2

Aziz Müminler!

Allah Teâlâ'nın bizlere emanet ettiği en kıymetli nimetlerden biri de çocuklarımızdır. Onlar gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru, ailemizin neşesi ve geleceğimizin teminatıdır. Fani olan insanın gök kubbe altında bırakabileceği en değerli ve en anlamlı eseridir çocuklar.