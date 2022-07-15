Cuma mesajları ve sözleri, bir mübarek Cuma gününe daha kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne denk gelen Cuma gününde vatandaşlar, namaz ibadetini yerine getirmek için camilerin yolunu tutacak. Cuma namazı ibadeti öncesi ve sonrasında arkadaşlarına, akrabalarına ve sevdiklerine "hayırlı Cuma mesajları" göndermek isteyenler en güzel, anlamlı, kısa-uzun, dualı, hadisli, farklı, yeni, resimli, resimsiz Cuma mesajları seçenekleri ile ilgili araştırmalarına başladı. En güzel, anlamlı, kısa, uzun, dualı, hadisli, farklı, yeni, resimli, resimsiz Cuma mesajları ve sözlerine bu başlık altından erişebilir ve sevdiklerinize Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram ve SMS ile gönderebilirsiniz. İşte hayırlı Cuma mesajları ve en güzel, anlamlı, yeni Cuma sözleri!
2022 CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
En güzel, anlamlı, kısa, uzun, dualı, hadisli, farklı, yeni, resimli Cuma mesajları seçenekleri şöyle;
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.
Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.
Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!
"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.
Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!
"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar
Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.