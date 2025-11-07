CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 7 KASIM 2025: Dualı, ayetli, hadisli, en yeni Cuma mesajı seçenekleri yayında!

Haftalık ibadet ve manevi yenilenme günü olan Cuma, Müslümanlar için özel bir yere sahip. İmanın ve duaların kabul edildiği müjdelenen bu günde, sevdiklerimizi unutmamak, onlara hayır dualarımızı iletmek adeta bayram havasında işleniyor. 7 Kasım 2025 Cuma sabahına uyanırken, hem kısa ve öz hem de resimli paylaşımlara uygun, en anlamlı ve samimi Cuma mesajları derlendi.
Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz, manevi içeriği güçlü ve yeni hazırlanmış Cuma mesajları:
"Rabbim; günümüzü rahmetinden, bereketinden ve mağfiretinden mahrum bırakmasın. Dualarımızın kabul, Cumamızın mübarek olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar."
"Gönlümüzden geçen her güzel duanın kabul olduğu, kalbimize huzur ve nur dolduğu bir Cuma olsun. Dualarda buluşmak ümidiyle, Cumanız mübarek olsun."
"Hesap gününde yüzümüzü kara çıkarmayacak ameller işlemeyi nasip etsin. Gönlümüzdeki her iyiliğin gerçekleştiği bir Cuma dilerim. Hayırlı Cumalar."
"Kalbinizin nurla, evinizin huzurla dolduğu, dertlerinizin son bulduğu bereketli bir Cuma diliyorum. Sevdiklerinizle sağlıkla kalın. Cuma'nız mübarek olsun."
"Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Tüm ibadetlerimizin kabul olması dileğiyle, Cuma gününüz mübarek olsun."
Hızlıca gönderebileceğiniz, kısa ve anlamlı Cuma mesajları:
Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.
Hayırlara vesile olması dileğiyle, Cumanız mübarek olsun.
Dualarda buluşalım. Hayırlı Cumalar!
Yüreğinizden geçenler kabul olsun. Bereketli Cumalar.
Bugün de kalbimizden geçen tüm güzel dualar kabul olsun. Cumanız mübarek.
Rabbin rahmeti üzerinize olsun. Cuma'mız hayırlı ve bereketli olsun.
"Bir Cuma daha geldi. Rabbim, bizi sevgisiz, duasız ve vatansız bırakmasın. Hayırlı, nurlu Cumalar."
"Bugün, günahlarımıza af, dertlerimize deva isteyelim. Cuma bereketi hepimizin üzerine olsun."
"Dua eden dil susmasın, kalpler imanla dolsun. Cumanız, mübarek ve hayırlı olsun."