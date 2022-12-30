Cuma namazı çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü

Nilüfer İlçesi Görükle mahallesinde bulunan Kurtuluş Camine Cuma namazı kılmaya giden Cafer Aydın, namaz bitimi camiden çıktığı sırada A.İ.'nin silahlı saldırısına uğradı. 6 el silah sesinin duyulduğu olayda Cafer Aydın kanlar içinde yere yığılırken, 17 yaşındaki zanlı olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Aydın'ı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Olay yerinden kaçan A.İ, camiye 1 kilometre mesafede bulunan otluk bir alanda saklanırken olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı.
Zanlı Emniyete götürülürken, Cafer Aydın'ın ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.