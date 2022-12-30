Haberler Yaşam Haberleri Cuma namazı çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 30.12.2022 17:37 Son Güncelleme: 30.12.2022 17:46

Cuma namazı çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü

Bursa’da Cuma namazı çıkışında yaşanan silahlı saldırıda, 17 yaşındaki A.İ., 65 yaşındaki Cafer Aydın’ı tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı, yakınlardaki otluk bir alanda tabancayla birlikte yakalandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Cuma namazı çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü

Nilüfer İlçesi Görükle mahallesinde bulunan Kurtuluş Camine Cuma namazı kılmaya giden Cafer Aydın, namaz bitimi camiden çıktığı sırada A.İ.'nin silahlı saldırısına uğradı. 6 el silah sesinin duyulduğu olayda Cafer Aydın kanlar içinde yere yığılırken, 17 yaşındaki zanlı olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Aydın'ı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Olay yerinden kaçan A.İ, camiye 1 kilometre mesafede bulunan otluk bir alanda saklanırken olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı.

Zanlı Emniyete götürülürken, Cafer Aydın'ın ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

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Cuma namazı çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü
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