Cuma namazına giden işçisini çıkartmıştı: ‘Ayrımcılık’ tazminatı ödeyecek

Konya'da yaşayan Mehmet Yetkin (42), 4 yıl önce bir akaryakıt istasyonunda servis destek personeli olarak işe başladı. Temmuz 2021'de ise Cuma namazı için iş yerinin yakınındaki camiye gitti. Ancak tesis müdürü iş yerini izinsiz terk ettiği konusunda hakkında tutanak tuttu. Daha sonra şirketinden ihbarname alan Yetkin'in, iş akdi feshedildi. Bunun üzerine Konya 1. İş Mahkemesine başvuran Yetkin işe iade davası açtı. Mahkeme, "Din ve inanç özgürlüğü anayasal haktır' diyerek Yetkin'in işe iadesine karar verdi.Mehmet Yetkin, bunu karar üzerine, firmaya bir de ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle tazminat davası açtı. Davanın görüldüğü Konya 2. İş Mahkemesi, işverenin eylemini, İş Kanununun 5. Maddesindeki eşit davranma ilkesine aykırı buldu. Mahkeme firmayı 7 bin 160 TL 'ayrımcılık' tazminatı ödemeye mahkum etti.Kararı değerlendiren Mehmet Yetkin, "İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. Mahkemede bu düşünceyle beni haklı buldu. Bu kararın emsal olacağını düşünüyoruz. Bu durumda olan işçi kardeşlerimiz varsa haklarını arasınlar" dedi. Yetkin'in avukatı ise, "Mahkemenin verdiği karar, işyerinde ayrımcılığa tabi tutulan tüm işçiler için emsal niteliktedir" diye konuştu.