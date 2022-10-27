Haberler Yaşam Haberleri Cuma namazına gitti diye işten kovulmuştu: Mahkemeden işe iade kararı
Giriş Tarihi: 28.10.2022

Cuma namazına gitti diye işten kovulmuştu: Mahkemeden işe iade kararı

Konya’da cuma namazına gittiği gerekçesiyle iş akdi feshedilen Mehmet Yetkin (40), şirketini mahkemeye verdi. Yetkin’i haklı bulan mahkeme işe iade kararı verdi

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Mehmet Yetkin, 2020'nin Aralık ayında Konya'da bir akaryakıt istasyonunda servis destek personeli olarak işe başladı. Yetkin, 5 ay sonra mayıs ayında öğle saatinde cuma namazı için işyerinin yakınındaki camiye gitti. Ancak tesis müdürü, işyerini izinsiz terk ettiği konusunda hakkında tutanak tuttu. Daha sonra şirketinden ihbarname alan Yetkin'in, 2021 yılının Temmuz ayında ise iş akdi feshedildi. Mehmet Yetkin'in suç duyurusunda bulunması üzerine Konya 1. İş Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme, Mehmet Yetkin'in işe iadesini hükmetti. İtiraz üzerine dosya istinaf mahkemesine gitti. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi de Yetkin'i haklı buldu. Haklılığının bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade eden Mehmet Yetkin, çok mutlu olduğunu, hakkının geri verildiğini söyledi.

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Cuma namazına gitti diye işten kovulmuştu: Mahkemeden işe iade kararı
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